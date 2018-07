Fost șef CSM, prima reacție după revocarea lui Kovesi: 'Nu exista altă cale decât cea de a respecta Constituţia'. Ce îi reproșează lui Iohannis

Judecătorul Horaţius Dumbravă, fost preşedinte CSM, a declarat, într-un interviu pentru MEDIAFAX, că președintele Klaus Iohannis nu a avut o altă cale decât cea de a respecta Constituția României, însă s-ar fi așteptat ca acesta să spună public că înțelege să semneze decretul de revocare.

„Sincer, nu ştiu dacă a vrut să transmită un mesaj. Ce pot să spun e că nu exista altă cale decât cea de a respecta Constituţia României. Că a vrut, să transmită un mesaj, e deja o chestiune de natură politică ce nu priveşte direct modul în care este administrată şi funcţionează justiţia. M-aş fi aşteptat – sincer vă spun – ca domnia sa să prezinte declaraţia prin care spune public că înţelege să semneze decretul de revocare. Dar, iarăşi, e o decizie care îi aparţine dumnealui. De ce m-aş fi aşteptat? Pentru că, totuşi, el are un rol constituţional aici. Sau, de fapt, două atribuţii şi un rol foarte bine conturat constituţional: garantează independenţa justiţiei din poziţia domniei sale de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii – e adevărat, fără drept de vot, iar o astfel de chestiune priveşte independenţa justiţiei, indiferent cum şi din ce situaţie s-ar situa unii actori politici. În al doilea rând, este mediator în stat şi ar fi fost bine să explice motivele revocării domnia sa. De aceea spun că m-am aşteptat ca domnia sa să prezinte motivele pentru care a semnat decretul de revocare.”, a spus Dumbravă.

Întrebat dacă ar fi trebuit să reacţioneze mai devreme, Horaţius Dumbravă a răspuns: „Aici este o altă discuţie. Nu există un termen. Nici CCR nu a prevăzut un termen tocmai pentru că nici legea nu prevede un termen, nici Constituţia nu prevede un termen. E un termen administrativ, mă îndoiesc că acest termen administrativ se aplică în cazul de faţă. Dar trebuia să dea un răspuns, asta în mod cert, să fie clar pentru toţi.”

Cât despre informaţiile potrivit cărora preşedintele i-ar fi cerut demisia Laurei Codruţa Kovesi şi că aceasta ar fi refuzat, judecătorul a spus că nu dorește să speculeze.

„Discuţii, speculaţii – ceea ce contează este produsul final, adică decretul de revocare. Ceea ce s-a întâmplat după uşile închise mi-e greu să spun şi nu vreau să speculez, ca judecător. Ca trăitor în sistemul juridic, nu mă interesează aceste lucruri. Ce mă interesează în schimb este să fie evitată orice politizare atât în numirea unor astfel de magistraţi cu poziţii înalte, cât şi revocarea unor astfel de magistraţi. Asta mă interesează.”, a spus Dumbravă.

Chestionat dacă ar fi trebuit să-şi dea demisia doamna Kovesi, Dumbravă a spus că a „fost opțiunea domniei sale”.

„A fost opţiunea domniei sale, o demisie este chestiune de natură personală. Că n-a făcut-o ţine de resorturile intime. Probabil că domnia sa a crezut cu tărie că are dreptate. A şi spus, de altfel, la conferinţa de presă pe care a ţinut-o după anunţul făcut de preşedinte. Mi-e greu să spun de ce nu a făcut sau nu a înţeles să-şi dea demisia. Dar acest lucru este mai puţin important în ecuaţia întregului eveniment. Sunt mai multe evenimente, de fapt, pentru că aici discutăm de cu totul altceva. Din momentul în care a fost emisă decizia Curţii Constituţionale şi a fost publicată în Monitorul Oficial, noi, de fapt, despre ce discutăm? Despre profilul viitorului procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Asta cred că ar trebui să fie o temă care ne interesează cu adevărat pe noi, în special sistemul judiciar, dar şi societatea. Adică să ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat – cu bune şi cu rele. Pentru că nu au fost doar foarte bune şi bune, ci au fost şi anumite chestiuni care ar trebui discutate. De ce s-a întâmplat aşa? Şi vă aduc aminte: au fost anumiţi procurori care au fost sancţionaţi disciplinar, unii chiar condamnaţi penal. Au plecat din Direcţia Naţională Anticorupţie – nu ştim de ce – o situaţie, la un moment dat, tensionată. Lucruri care desigur vor fi tranşate, pentru că ele sunt pe parcursul acţiunilor disciplinare, dar s-a întâmplat ceva negativ sau aparent negativ. Aceste lucruri trebuie evitate pe viitor. E adevărat că au fost rezultate foarte bune şi asta iarăşi, trebuie scoasă în evidenţă – ce trebuie continuat, ce trebuie reparat? Asta ar trebui să ne preocupe pe noi de azi înainte.”, a declarat fostul șef CSM.

Referitor la mesajul transmis de Laura Codruţa Kovesi, de după revocare: Citez "Decretul emis de preşedinte lasă un mare semn de întrebare”, fostul șef CSM a afirmat că sunt multe lucruri de discutat asupra acestui aspect.

„E o chestiune ce ţine de interpretarea Constituţiei, de altfel marşată de Curtea Constituţională. Într-o majoritate relativă, minusculă majoritate – ca să mă exprim eufemistic - de patru judecători constituţionali care au spus că procurorii sunt agenţi guvernamentali. Discutabilă sintagma, dar iată că este majoritate. Trebuie citită această opinie majoritară în ideea de a fi pusă în practică. Dar nu vă ascund că, personal, mi se pare că este o viziune extrem de conservatoare care nu ţine cont de tendinţele europene privind independenţa – nu numai a procurorilor - ci a structurilor de parchet. Sigur că poate în timp aceste lucruri vor fi discutate în spaţiul public fără patimă, fără parti-pris-uri să vedem şi noi greşelile noastre – vorbes de sistemul judiciar – şi să ajungem la o concluzie. Ce înseamnă independenţa procurorului, ce înseamnă independenţa Ministerului Public? Este procurorul agent guvernamental sau nu ar trebui să fie agent guvernamental? De altfel, toate recomandările internaţionale şi mă refer la cea emisă la conferinţa procurorilor generali din Europa, inclusiv a Rusiei care, la Roma, au adoptat un document extrem de important. Se numeşte declaraţia de la Roma. Acolo se scrie cu subiect şi predicat că independenţa procurorilor trebuie să aibă aceleaşi garanţii şi să urmeze acelaşi parcurs ca şi independenţa judecătorilor. E o recomandare, este adevărat, dar este un moment de reflecţie pentru toată lumea. Întorcându-mă la decizia Curţii Constituţionale, are clar ancore în Constituţie, din moment ce scrie în Constituţie că procurorii se aibă sub autoritatea Ministrului Justiţiei. Numai că sunt şi alte ancore care spun altceva. Că Ministerul Public şi procurorii trebuie să aibă cel puţin o autonomie pentru că se află în capitol separat decât Guvernul. Guvernul se află într-o secţiune ce se referă la autorităţile centrale, Guvernul României, Ministerul Public se află în secţiunea care se numeşte Autoritatea judecătorească. CSM garantează independenţa justiţiei, adică a judecătorilor şi procurorilor. Ministrul Justiţiei este membru al Secţiei de procurori, e adevărat că şi al Secţiei pentru judecători. Iată că putem interpreta într-un mod diferit Constituţia, dar ceea ce este cert e că avem această decizie a Curţii Constituţionale care are ancore în Constituţie şi care trebuie să fie aplicată.”, a mai spus Dumbravă.