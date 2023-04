VIDEO Fost premier moldovean, despre George Simion: 'Serviciile ne-au prezentat informații care indicau contacte cu rușii'

Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova în perioada septembrie 2009- aprilie 2013, a vorbit despre liderul AUR, George Simion, și eventualele legături ale acestuia cu serviciile secrete rusești.

„Nu pot să nu spun. Atunci când a fost implementată acea interdicție pentru George Simion de a intra în R. Moldova în cadrul coaliției de guvernare am avut discuții, în primăvara anului 2015, am avut discuții și nu puține, având în vedere că această interdicție viza un cetățean român și european.

În consecință a fost convocat șeful SIS-ului de atunci (n. r.: Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova). În cadrul ședinței dânsul a prezentat anumite informații. Nu o să intru în detalii. Informații care indicau - nu dau eu calificative - precum că ar fi fost anumite contacte cu serviciile speciale rusești. Atât pot să vă spun ca și comentariu”, a declarat Vlad Filat, la emisiunea Defense România.

George Simion a respins acuzații similare

Nu este prima dată când se fac referiri la eventualele legături ale lui George Simion cu serviciile speciale rusești. Un general ucrainean din serviciile de spionaj a spus recent că un ofițer al serviciului secret SBU care a lucrat la Cernăuți în timpul președinției lui Ianukovici a confirmat cel puțin o întâlnire a deputatului român George Simion cu serviciile speciale rusești.

George Simion a spus că e „aceeași dezinformare ventilată și acum vreo două săptămâni”.„De fiecare dată când am fost la românii din Cernăuți, români pe care Klaus Iohannis nu i-a vizitat niciodată, m-am văzut doar cu românii din Cernăuți, cu comunitatea românească care este discriminată, care nu are dreptul la școli, nu are dreptul la biserică. Și pentru faptul că am luat apărarea acestor români, că am vorbit despre adevărul istoric, că am vorbit despre canalul Bâstroe și nelegiuirile pe care Ucraina le face pe Canalul Bâstroe, că acum vorbesc și cineva trebuie să ia apărarea agricultorilor români, poate că lucrurile astea i-au deranjat pe cei care ventilează propaganda oficială”, a spus Simion, la RTV.

Întrebat dacă există imagini care să dovedească faptul că s-a întâlnit cu agentul FSB, președintele AUR a răspuns: „Eu eram un copil pe vremea aceea. Vă dați seama ce interes aveau serviciile rusești să se întâlnească cu mine. Ce să facă? Să mă racoleze? Nu m-am văzut cu nimeni! Eu vorbesc limba română și engleză. Cu cine m-am văzut la Cernăuți am poze, sunt publice, am făcut filmări. Am participat la parada portului popular românesc. Este exclus așa ceva! Spun unii că ar trebui să dezmintem, ce să dezmintem?”, a mai spus Simion.