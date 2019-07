Fost preşedinte ANAF, despre cea mai nouă Ordonanţă de Urgenţă anunţată de Guvern: 'Orlando şi Marica îşi fac încălzirea pentru discuţiile cu procurorii'

Fostul preşedinte ANAF din perioada guvernelor Ponta, Gelu Diaconu, susţine că înfiinţarea Autorităţii Vamale Române îi va duce pe ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi pe sindicalistul Vasile Marica în faţa procurorilor. Diaconu îl acuză pe Teodorovici că distruge ANAF.

"Infiintarea "Autoritatii Vamale Romane" - o bulibaseala administrativa nascuta din interesele si orgoliile ministrului-baietel si ale sindicalistului-spagar. Groparii ANAF, Orlando & Marica, isi fac incalzirea pentru discutiile cu procurorii!

S-a pus in dezbatere publica proiectul de OUG (care-i "urgenta" stimabililor?) privind infiintarea "Autoritatii Vamale Romane". Dupa prima lectura, realizez ca Orlando&Co, la care se adauga locotenentii sindicalistului spagar, habar nu au de realitatea dramatica in care se zbate acest domeniu de activitate.

In aproape 3 ani de guvernare, nu au construit sau varuit macar vreun gard al vamii, nu au realizat nicio dotare cu mijloacele fixe necesare modernizarii activitatii (IT, mijloace de control la frontiera, etc.), nu au cumparat nici macar o sapca pentru vreun vames (i-ați vazut ce uniforme vechi au?)...dar au promovat o "morisca" a functiilor de conducere pentru o "colectare" corespunzatoare.

Profitand de aerul de vacanta, precum si de complicitatea nevinovata a opozitiei si a organelor statului, Orlando&Co desavarsesc opera de distrugere a ANAF", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.

Un proiect de ordonanţă pus în transparenţă decizională pe siteul ministerului Finanţelor prevede trecerea vămilor de la ANAF în subordinea minsterului Finanţelor. Conform proiectului, urmează să se înfiinţeze Autoritatea Vamală Română care va prelua atribuţiile, posturile şi personalul actualei Direcţii Generale a Vămilor, aflată la ANAF. Preşedintele noii autorităţi vamale va fi numit de prim-ministru, la propunerea ministrului finanţelor.

De asemenea, vor fi înfiinţate noi regionale vamale, iar controlul intern pentru activităţile autorităţii va fi făcut de structurile de specialitate din ministerul Finaţelor. Personalul preluat de noua autoritate vamală îşi păstrează toate drepturile salariale, însă în urma reorganizării nu este exclusă o reducere de personal.