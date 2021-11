Un apropiat al lui Cioloș, despre candidați la prezidențiale: 'Firea, un candidat foarte bun al PSD. Geoană, catastrofal. Dragnea, bun comunicator politic '

Activistul civic Valeriu Ciolan Nicolae, fost membru PLUS şi secretar de stat în Guvernul Cioloş, a făcut duminică, la Prima Tv, o analiză potenţialilor candidaţi la prezidenţiale care ar putea intra în cursă din partea Partidului Social Democrat, considerând că Gabriela Firea ar avea şanse foarte mari, că Alexandru Rafila nu ar rezista la o campanie prezidenţială şi că Mircea Geoană este catastrofal.

Valeriu Nicolae a fost întrebat în cadrul emisiunii Insider Politic dacă Gabriela Firea ar putea fi candidat din partea PSD la alegerile prezidenţiale.

“Da, dacă PSD o acceptă. E complicat, dar ar fi un candidat foarte bun al PSD-ului şi are şanse foarte mari”, a explicat activistul civic.

El a precizat că Alexandru Rafila, un alt nume vehiculat în PSD pentru alegerile prezidenţiale, este vulnerabil şi ar putea fi distrus rapid în campania electorală.

“Alexandru Rafila nu mi se pare politician. El e vulnerabil, până acum nu au ieşit prea mutle chestii de scandal despre el, dar Rafila e un tip vulnerabil şi poate să fie distrus rapid. O campanie prezidenţială nu e la fel cum au fost parlamentarele. Nu cred că Rafila ar rezista la campanie prezidenţială”, a transmis Valeriu Ciolan Nicolae.

Întrebat dacă Mircea Geoană mai poate visa la funcţia de preşedinte al României, Valeriu Nicolae a răspuns: “Mircea Geoană o să viseze întotdeauna la funcţia asta, dar Mircea Geoană ar fi o catastrofă”.

Valeriu Nicolae consideră că Liviu Dragnea e cel mai bun comunicator politic din România.

“Liviu Dragnea e un super politician. Liviu Dragnea e de departe cel mai bun comunicator politic din România. (...) Eu nu zic că Liviu Dragnea e un om bun, dar din punct de vedere al comunicării e mult peste tot ce avem noi. (...) E un papagal ipocrit. E un demagog sociopatic foarte, foarte puternic. El foloseşte aceleaşi metode ca Farage, ca Salvini, merge pe o fibră de naţioalist victimă, care a fost cumva nedreptăţit de sistem. Sistemul l-a ajutat întotdeauna pe Dragnea”, a explicat activistul civic.

El l-a criticat pe preşedintele Klaus Iohannis pe care l-a acuzat că a dat dovadă de prostie politică.

“Nu l-am votat niciodată (n.r. pe Iohannis). Nu am votat. Am scris de mult despre Klaus Iohannis. Nu numai că nu e omul potrivit. Nu ştiu vreun om politic care să fii dat dovadă de mai multă prostie politică, nu cred că e un om prost, dar nu ştiu pe cineva mai slab decât a fost Klaus Iohannis. Constantinescu era o lumină pe lângă Klaus Iohannis, ca să nu vorbim de Băsescu. (...) Nu mi pare Iohannis în stare să conducă nimic. Iohannis probabil a fost un profesor bun sau foarte bun de fizică, dar atât. Nu are nici carismă, nimic, e nul. Politic, Klaus Iohannis e nul”, a afirmat activistul civic.

El nu are o părere bună nici despre premierul demis Florin Cîţu.

“Cîţu dă semne că e sonat. Eu sper că e doar obosit, că a acumulat foarte multă oboseală şi nu îi mai funcţionează creierul normal”, a afirmat Valeriu Nicolae.