Foștii adjuncți ai lui Kovesi - Atribuțiile adjunctului sunt limitate. Când am găsit situații neconforme, am înștiințat/ Nu e responsabilitatea noastră

Fostii adjuncți ai Laurei Codruța Kovesi, Călin Nistor și Marius Iacob, spun că nu a depins de ei, desi coordonau serviciile teritoriale, corectarea unor comportamente sau luarea unor masuri, in contextul situatiei de la DNA Ploiesti, lasand sa se inteleaga ca Laura Codruta Kovesi avea intreaga putere de decizie la nivelul DNA.

Intrebat daca va tolera comportamente precum cele de la DNA Ploiești, șeful institutiei a raspuns: "De unde ati dedus ca am tolerat? Daca am dispus revocarea unora, inseamna ca nu tolerez. Legea confera parghii pentru a corecta astfel de situatii. Singurul instrument este revocarea dupa procedura revazuta de legea si emiterea ordinului de revocare. Nu poti revoca o persoana, trebuie sa faci verificari prealabile, sa ai elemente care sa conduca la revocarea acesteia. (..) Voi lua masurile care depind de mine si unde se impun aceste masuri. Va fi revocat cine va incalca grav normele de procedura. Cine isi face treaba, va ramane in cadrul directiei".

Citeste si Kelemen Hunor, critici pentru Putere: E dreptul președintelui să atace bugetul la CCR. Nu din această cauză sunt întârzieri

"Am coordonat serviciul teritorial Ploiesti vreo 9 luni. Daca nu aparut elemente din care rezultau comportamente de genul care au aparut ulterior, sa mi le spuneti si mie, nu stiu de ele", a completat Calin Nistor, mentionand ca in restul perioadei Serviciul a fost coordonat de celalat adjunct, Marius Iacob.

"DNA e condusa de o singura persoana, de procurorul sef. Daca pana la momentul la care am decis acele revocari nu au fost luate asemenea masuri, nu e responsabilitatea noastra", a precizat Iacob.

"Daca va veti uita in regulametul directiei, atributiile sunt limitate. Adjunctul nu verifica rechizitorii, adjunctul nu revoca, adjunctul nu poate sesiza el Inspectia Judiciara pentru ca sesizarea trebuie facuta de procurorul sef al Directiei. Cand am mai coordonat si gasit situatii care au fost oarecum neconforme cu legea, am instiintat despre situatie. Nu am venit sa discut despre fostul procuror sef. Am venit sa va prezint raportul de activitate. Cand am fost delegat, am dispus acele masuri", a completat Calin Nistor.

In cadrul conferintei de presa de prezentare a raportului de activitate pentru anul 2018, seful interimar al DNA a sustinut ca in a doua jumatate a anului s-a pus accent pe ridicarea standardului de calitate. In aceasta perioada, Laura Codruta Kovesi a fost revocata din DNA.

Intrebat de ce nu s-au luat masuri inainte de acest moment, Calin Nistor a raspuns: "Discutam despre o situatie existenta. Acele achitari sunt reale. Nu mi-as dori sa fac analiza a fiecarui sector de activitate pentru ca nu e interesul institutiei. Trebuie sa manifesti un control, sa exerciti un control riguros asupra activitatii de urmarire penala pentru a evita achitari. Pentru procurri, rebutul e achitarea. Sunt si ele imputabile, neimputabile, sunt situatii in care achitarea nu este imputabila procurorului de caz, fie ca intervin decizii le Curtii. Au fost multe situatii de acest gen, dar nu inseamna ca procurorul nu trebuie sa aiba un standard ridicat de exigenta, sa se epuizeze intreg probatoriul , sa formeze acuzatii precise, incat solutia in instanta sa fie de condamnare. In orice stat sunt achitari, nu exista unde sa nu se dispuna masuri de achitare, dar trebuie mentinute intr-o limita decenta".