Fostul avocat al lui Donald Trump amenință cu noi DEZVĂLUIRI, după ce a intrat în pușcărie: 'Sunt nerăbdător să vină ziua în care voi putea împărtăşi adevărul'

Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a declarat luni că "rămân încă multe lucruri de spus", chiar înainte de a intra în închisoare pentru a ispăşi o pedeapsă de trei ani, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.

"Sunt nerăbdător să vină ziua în care voi putea împărtăşi adevărul", a adăugat cel care, în faţa Congresului, l-a acuzat pe Donald Trump că este "un mincinos" şi un "escroc". El a plecat apoi spre penitenciarul din Otisville, aflat la circa 100 km nord-vest de New York.

Michael Cohen, în vârstă de 52 de ani, a fost condamnat în decembrie la trei ani de închisoare pentru că a cumpărat tăcerea a două foste amante ale lui Donald Trump, pentru că a comis evaziune la plata impozitelor şi pentru că a minţit Congresul.

Tată a doi copii de circa 20 de ani, el a sperat până în ultimul moment la o reducere a pedepsei, oferindu-le anchetatorilor informaţii potenţial compromiţătoare privindu-l pe Donald Trump şi pe apropiaţii săi, în special în cadrul anchetei privind ingerinţa Rusiei în alegerile prezidenţiale, în contrapartidă cu reducerea sentinţei sale.

Însă chiar dacă fostul avocat este citat de o sută de ori în celebrul raport Mueller iar unele dintre dezvăluirile sale au dus la deschiderea de noi anchete, procurorii nu au dat dovadă de clemenţă.

El devine astfel al doilea dintre apropiaţii lui Trump încarcerat pentru o durată substanţială, alături de Paul Manafort, fost director de campanie al lui Trump, condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare.

O nedreptate totală, potrivit lui Michael Cohen, care a lucrat zece ani pentru organizaţia Trump şi care dă asigurări că toate actele sale reprobabile au fost comise "la cererea" magnatului new-yorkez.

"Cum se face că sunt singurul (încarcerat)?. Nu am lucrat pentru echipa de campanie, am lucrat pentru el. De ce merg eu la închisoare? Nu eu sunt cel care m-am culcat cu un star porno", a declarat el recent într-un interviu pentru revista New Yorker.

Pentru preşedintele american şi aliaţii săi încarcerarea lui Michael Cohen, ale cărui dezvăluiri au ţinut media americane şi Casa Albă cu sufletul la gură timp de luni de zile, are un gust de răzbunare. Donald Trump l-a calificat pe Cohen drept "slab" şi "şobolan", dispus să spună orice minciună pentru a evita închisoarea.

Poate spera Michael Cohen la o eliberarea pentru bună purtare? "În cel mai bun caz, poate spera la o reducere de 15%", respectiv circa cinci luni de pedeapsă, explică Harlan Protass, avocat specializat în drept penal. Şi "probabil îşi va petrece ultimele şase luni din sentinţă într-un centru corecţional de tranziţie", în condiţii de semi-libertate.