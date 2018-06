Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, îl desființează pe Eugen Teodorovici: 'Omul este în delir total'

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, spune că Guvernul vrea ca vămile se fie declarate infrastructura critică și, ulterior, să investească aproximativ un miliard de euro în eficientizarea activității acestora. Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, reacționează, spunând într-o postare pe Facebook că ministrul este „în delir total”.

„Pentru cunoscatorii sistemului: Cred sincer ca suntem blestemati ca popor...omul este in delir TOTAL!

El nu are bani de salarii si vrea sa cheltuie complet inutil sute de milioane!”, este reacția lui Diaconu.

Teorodovici a declarat, în cadrul unei întâlniri cu presa, că speră ca până la finele anului să eficientizeze activitatea vămilor din România.



„Pana la final de an as vrea ca pe partea Est - Ucraina si Moldova si partea de Serbia - sa se reabiliteze vama si sa aducem echipamente de ultima generatie. Astfel, tot ce intra in tara sa fie scanat. Absolut tot. Am si avut o discutie cu o firma lider la nivel mondial care produce astfel de echipamente. Echipamentele va fi usor sa le luam. Dificil va fi la partea de reabilitare fizica. Va trebui reabilitata infrastructura rutiera, va trebui sa punem scanere fixe si mobile. Si poate cele mobile vor fi, poate, in partea de vest. Va trebui sa fie un sistem foarte bine pus la punct. Traficul ilicit de legume si fructe din zona intracomunitara se face prin vest. Speram ca circa un miliard de euro sa se duca in zona asta de reabilitare si echipare”, a precizat Teodorovici.