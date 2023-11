Fostul internațional galez Leigh Halfpenny se alătură echipei neozeelandeze Crusaders pentru un sezon

Fostul component al naţionalei de rugby a Ţării Galilor, Leigh Halfpenny, a anunţat marţi că a semnat un contract pentru un sezon cu franciza neozeelandeză Crusaders, scrie BBC.

Halfpenny şi-a anunţat retragerea internaţională în octombrie, la scurt timp după eliminarea "dragonilor" în sferturile Cupei Mondiale 2023 din Franţa (29-17 cu Argentina). Galezul, care era fără echipă după plecarea de la clubul Llanelli Scarlets, a spus că va juca un an în Noua Zeelandă, potrivit Agerpres.

El a disputat ultima partidă pentru prima reprezentativă galeză pe 4 noiembrie, în victoria de la Cardiff cu 49-26 în faţa selecţionatei Barbarians.

"Sunt extrem de recunoscător pentru că am ocazia să mă alătur unuia dintre cele mai bune cluburi din lume şi abia aştept să îmi cunosc coechipierii. Am avut mereu o admiraţie pentru Crusaders, am urmărit tot timpul meciurile lor cu mare interes. Noua Zeelandă este o ţară în care rugby-ul este o adevărată religie, mă bucur că voi putea evolua pentru o formaţie din această ţară", a spus Halfpenny (34 ani).Halfpenny a marcat 801 puncte pentru Ţara Galilor, având 101 prezenţe la naţională începând cu 2008, când la 19 ani a îmbrăcat în premieră tricoul "penelor de struţ". El a disputat patru meciuri pentru selecţionata "Leilor" britanici şi irlandezi în turneele efectuate în 2013 şi 2017.La deplasarea "Leilor" din 2013 în Australia a fost desemnat "jucătorul turneului", Ţara Galilor învingând de două ori pe Wallabies şi pierzând o singură dată.Halfpenny a mai jucat pentru Cardiff Blues şi RC Toulon.Aşa cum se ştie, naţionala galeză a câştigat Grupa C a Mondialului 2023 din Franţa, dar a fost eliminată în sferturi de Argentina (29-17).