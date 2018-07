Fostul şef ANAF, după verificările care îl vizează pe Iohannis: Dragnea să ceară ANI să verifice averea familiei sale

Fostul preşedinte al ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu, reacţionează după ce preşedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis actualului preşedinte ANAF, Ionuţ Mişa, şi Ministerului Finanţelor, Eugen Teodorovoci, întrebarea dacă "au de gând să recupereze sutele de mii de euro de la domnul preşedinte Iohannis". Solicitarea lui Dragnea vine în contextul în care Iohannis are o sentinţă definitivă prin care s-a decis că a dobândit ilegal un imobil de pe urma căruia preşedintele a obţinut timp de mai mulţi ani venituri din chirii.

"Livache, daca e bal pentru mafioti, da muzica mai tare sa auda tot poporul!

Dupa ce a trimis potera fiscala in redactiile Rise Project si Hotnews, Liviu Dragnea a ordonat public tovarasilor de arme, prescinstitilor Misa si Teodorovici, sa dispuna controale cu DEDICATE in cazul lui Iohannis. Adica, acțiuni ale statului, la comanda politica!

In cel mai pur stil sud-american, institutiile statului sunt folosite in rafuiala unui infractor cu toti opozantii sai.

Pentru ca oricum sunt greu de explicat acum limitele si atributiile ANAF in verificarea averilor politicienilor/functionarilor publici, ii transmit lui Dragnea ca mai sigur pe rezultate ar fi sa ceara public ANI (care are atributii pe verificarea inadvertentelor dintre avere si venituri in cazul functionarilor publici si politicienilor) sa verifice, tot “la comanda”, veniturile obtinute din “vanzari succesive” ale familiei Dragnea. Sau, mai concret, modul cum atatea active ale statului (hotel, vila, ferma de porci, etc.) au trecut in proprietatea familiei domniei sale", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.

Fostul şef al Fiscului ţine să precizeze că el însuşi a avut de suferit în mandatul preşedintelui Iohannis, deci nu are motive să-i ia acestuia apărarea.

"Va readuc aminte ca, imediat dupa preluarea mandatului de catre Iohannis, coincidenta sau nu, sub guvernul tehnocrat, mi s-au intamplat urmatoarele:

- un procuror habarnist m-a implicat la ordin in rusinea de dosar “Partida romilor”

- ANI m-a verificat aproape trei ani de zile, constatand FERM ca nu exista nici un leu diferenta fata de veniturile pe care le-am declarat public

Asadar, stiu ce inseamna dosare banuite a fi la comanda! Liviu Dragnea, tu nu esti victima! Esti un baron de tip mafiot aflat la capat de drum in paginile istoriei", mai scrie Diaconu.