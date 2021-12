FOTO - Cruzime fără margini: măgar ținut în plin viscol afară în ger; animalul plânge toată noaptea

Un măgar suferă tratamente greu de imaginat, vecinii din satul Visea, comuna Jucu, județul Cluj, fiind îngrijorați, informează STIRIDECLUJ.RO.

”Domnul Costi a dat afara măgarul din grajd unde a depozitat material lemnos și animalul e legat de gardul nostru și zace în viscol, plânge noaptea. Pe langa aceasta dansul are aproximativ 6 câini, care umbla zi si noapte pe străzi să caute mâncare. Sunt atat de lihniți încât fug după găini, iar mie îmi este teama sa ies din curte cu copilul. Am vrut sa discut cu el și am constatat în curtea lui pui de câini, iar el mi-a spus ca are și mai mici, de la încă o cățea. Așa ceva este inadmisibil. Nu se implică nici autoritățile locale, iar noi cu domnul nu reușim sa ne înțelegem, spune ca se ocupa, dar sincer nu este capabil. Situația este total scapata de sub control”, a spus un vecin.

Oamenii au vorbit cu ”Domnul Costi”, dar acesta nu a rezolvat problemele.

Organizația pentru Protecția Mediului și Antibraconaj - ANCBP Cluj a sesizat zilele trecute Biroul pentru protecția animalelor, din cadrul IPJ Cluj.

„Revenim cu problema animalelor semnalată anterior pentru o gospodărie din satul Vișea, comuna Jucu. Întrucât, în urma multiplelor solicitări adresate dvs., condiția animalelor nu s-a îmbunătățit, ba chiar s-a agravat, ne vedem nevoiți sa va solicitam sa aplicați sancțiunile legale si sa fie confiscate acele animale, conform legii 205/2004, modificată, întrucât familia deținătoare nu se afla la prima abatere în ce privește îndeplinirea condițiilor de trai ale acestora.

Dacă la primele două solicitări scrise către BPA, atât din partea noastră, cât și a vecinilor, nu au fost luate măsuri drastice, considerăm inadmisibil ca și de aceasta data animalele sa fie lasate in acea gospodărie, in ciuda faptului că CJ Cluj nu a pus încă la dispoziție un spațiu dedicat plasării în adapost, însă noi, ca ONG am dori sa ne oferim consultanta pentru a găsi soluții.

Insistăm ca acele animale sa fie preluate prin ordin de plasare și sa le găsim împreună un loc in care condițiile de bunăstare sa fie respectate”, spun cei de la Asociație.

Poliția a replicat că „nu au ce face. Ei nu se ocupa de preluare, doar cât scrie în lege. Dar legea spune despre plasare”, au mai relatat reprezentanții ANCBP Cluj.