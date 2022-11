FOTO | Incident la Cupa Mondială: Un fan a intrat pe teren cu un steag LGBT, la meciul Portugalia-Uruguay

Meciul dintre Portugalia și Uruguay de la Cupa Mondială a fost întrerupt după ce un fan a intrat pe teren cu un steag curcubeu.

Incidentul a avut loc cu câteva minute înainte ca Portugalia să conducă cu 1-0 prin Bruno Fernandes. Fanul care ținea steagul purta și un tricou pe care scria "Salvați Ucraina", iar pe spate era scris „Respect pentru femeile iraniene”.

Afișarea steagului curcubeu, un simbol confiscat de mișcarea pentru drepturile persoanelor LGBT, este interzisă la Cupa Mondială. Unele echipe participante (Germania, Danemarca, Anglia) și-au exprimat nemulțumirea față de interzicerea simbolului LGBT în cadrul competiției.

