FOTO | Ursula von der Leyen, mesaj superb adresat Regelui Charles al III-lea

„Felicitările mele Regelui Charles al III-lea şi Reginei Camilla”, a adăugat ea, postând fotografii cu ceremonia de la Westminster Abbey, unde a fost prezentă.

Ministerul Apărării a postat pe Twitter câţi oameni iau parte la ceremonia de sâmbătă: 19 trupe militare, 33 de ţări din Commonwealth reprezentate, 250 de cai, 4.000 de soldaţi.

The Coronation is a testament to the enduring strength of the British monarchy. A symbol of stability and continuity.



My congratulations to King Charles III and Queen Camilla.