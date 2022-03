Foto-Video - O mașină a intrat într-o mulțime la un festival din Belgia: a fost declanșat planul de urgență

Patru persoane au murit după ce un autovehicul a intrat în participanţii la un carnaval în oraşul belgian Strépy-Bracquegnies, în sudul ţării, la primele ore ale dimineţii, potrivit agenţiei Belga, preluată de dpa, informează Agerpres.

Alte 12 persoane au fost grav rănite şi în jur de 20 au suferit răni uşoare, a indicat primarul Jacques Gobert din oraşul vecin La Louviere, situat la 50 km sud de Bruxelles.

'O maşină care rula cu viteză a intrat în mulţime', a afirmat Gobert, citat de Belga.

Şoferul a fost prins în timp ce încerca să fugă, a adăugat oficialul.

Deocamdată este neclar dacă incidentul a fost unul intenţionat.

Municipalitatea a declanşat planul de urgenţă.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 05.00 (04.00 GMT) în timpul unei ceremonii matinale de carnaval.

#Breaking : Just in - First horrific aftermath picture at the Belgian town of #Strépy -Bracquegnies, #Belgium , when early birds were waiting in line ahead, when a man in a car killed at least 5 people 12 critically injured and at least 20 other people injured. pic.twitter.com/uMZviqZsvg

#Update: Just in - Video of police at the scene in #Strépy-Bracquegnies, #Belgium, when early birds were waiting in line ahead when the carnival would have started at 8-9 a clock, when a car killed at least 5 people 12 critically injured and at least 20 other people injured. pic.twitter.com/OF27gFBafA