Fundaşul Andrei Burcă are două oferte importante de transfer de la cluburi din străinătate, spune Marius Șumudică

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă, că fundaşul Andrei Burcă (28 de ani) are două oferte importante de transfer de la cluburi din străinătate.

Tehnicianul nu a dorit să dezvăluie numele cluburilor interesate de fundaş, potrivit agerpres.ro.

"Burcă e într-o situaţie delicată. El e accidentat acum, iar în 5-6 zile se va antrena cu echipa. Ştiu că există pentru el interes de la două echipe din străinătate, nu vreau să dezvălui numele lor pentru că nu e problema mea, ci a conducerii. Dar e un interes clar, cu oferte importante pentru Burcă. Alte detalii nu am", a precizat Şumudică.

Antrenorul a dezminţit în schimb informaţiile potrivit cărora portarul Cristian Bălgrădean ar plecat de la echipă, precum şi un eventual transfer al lui Denis Alibec la CFR Cluj. "Bălgrădean va pleca după Supercupă? Nu, nu va pleca. El e unul dintre cei trei portari ai noştri pe care ne bazăm. Ne batem pe atâtea fronturi, avem nevoie de el. Nu ştiu de unde a apărut informaţia că ar pleca. Iar Alibec s-a transferat (n.r. - în Turcia) pe 1 milion, plus salariul lui. Deci nu ştiu dacă ne permitem în momentul de faţă să-l aducem pe Alibec. Mie îmi place de el, e un jucător care face diferenţa, cu mine a avut cele mai bune prestaţii... dar nu se pune problema, nu am avut nicio discuţie nici cu conducerea, nici cu Alibec despre asta", a spus tehnicianul.

"Cred că am fost cei mai activi din punct de vedere al transferurilor. Am realizat 8 sau 9 dacă nu mă înşel... am investit şi în jucători tineri. Sunt mulţumit de transferuri pentru că sunt jucători pe care mi i-am dorit. Mai departe, vor fi jucători care vor pleca, vor fi împrumutaţi să joace. Important e ca noi să fim acoperiţi. Iar acum suntem super-acoperiţi pe posturi cu cel puţin 2 soluţii pentru fiecare poziţie din primul 11", a adăugat Marius Şumudică.