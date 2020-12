Fundaşul George Miron, după penaltiul acordat CFR: 'Am lovit mingea. Nu am lovit în viaţa mea cu cotul'

Fundaşul George Miron a declarat, duminică seară, că nu a lovit niciodată cu cotul, aşa cum i-a reproşat arbitrul Istvan Kovacs la meciul pierdut de FCSB, scor 0-2, cu CFR Cluj, în Liga I, relatează News.ro.

"Jocul a fost echilibrat, nu prea au fost ocazii. Nu am lovit în viaţa mea cu cotul, am lovit mingea, dar domnul Istvan a zis că am lovit cu cotul. Eu ştiam că se dă roşu, dar a dat galben şi penalti. A fost un joc dur, CFR este o echipă care joacă dur, am intrat în jocul lor şi cred că am fost dezavantajaţi. Sperăm să câştigăm următoarele meciuri şi să încheiem pe primul loc", a declarat Miron la Digisport.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, într-un meci din etapa a XIII-a a Ligii I. Bucureştenii sunt pe prima poziţie în clasament, cu 30 de puncte, iar clujenii sunt pe trei, cu 27 de puncte. Pe poziţia a doua se află Universitatea Craiova, cu 28 de puncte şi un joc mai puţin.

La Cluj-Napoca, au marcat Deac ’35 (penalti) şi Costache ’73. Penaltiul a fost acordat pentru un fault al lui Miron la Vojtus.

În minutul 2, FCSB a cerut fără succes să i se acorde un penalti pentru un cenţ în careu al lui Camora.