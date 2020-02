Gabriel Florescu: ‘Eurostrada și-a plătit cu vacanțe în Dubai lucrările atribuite fără licitație de Primăria Brașov’

Fostul șef al BCCOA Brașov, Gabriel Florescu a continuat seria dezvăluirilor pe pagina sa de Facebook. Florescu a studiat felul în care au fost atribuite lucrările de asfaltare și întreținere a drumurilor din municipiul Brașov. Astfel, fostul șef al BCCOA Brașov a descoperit unul dintre cleinți Primăriei Brașv abonat la contractele cu dedicație, firma Euro Strada. 11.870.067 de lei, fără TVA a primit Eurostrada, din contracte atribuite direct, printr-o procedură, ilegală, spune Gabriel Florescu, potrivit brasovstiri.ro.

Este vorba despre o atribuire directă, fără organizarea unei licitații pe SICAP. Mai mult decât atât, deși legea prevede ca executantul să acorde o garanție după efectuarea lucrărilor și să facă eventualele reparații pe cheltuială proprie, Euro Strada ar fi primit dezlegare de la Primăria Brașov ca lucrările de reparații în perioada de garanție să le facă tot pe banii municipalității spune Gabriel Florescu.

Pentru toate aceste pomeni și lucrări primite cu dedicație, firma i-ar fi recompensat pe înalții funcționari din primărie cu vacanțe în destinații exotice.

Citește și: BREAKING - Guvernul Orban a picat: moțiunea de cenzură a PSD a fost adoptată

„De la lume adunate si inapoi la lume date…si pentru ca in postarea mea anterioara referitoare la cum se duc banii publici din primaria Brasov catre cine trebuie si pentru ca am inceput cu firma Euro Strada, voi continua cu aceeasi firma. Tot printr-o procedura de negociere fara publicare de anunt, la data de 16.03.2018, in favoarea lui Euro Strada se incheie un contract de achizitii publice in valoare totala de 10 672 268.91 lei (fara TVA) si acum vine surpriza cea mare, avand ca obiectiv „Intretinere reparatii strazi secundare in Municipiul Brasov” (asa ca dragi brasoveni sa stiti ca si strazile secundare ale municipalitatii sunt luate in calcul, doar voi puteti spune cat de bine sunt reparate si intretinute). Pai sa recapitulam putin, strazile intai se asfalteaza si apoi se intretin si repara, pe bani publici si nu putini. In conditii normale, dupa ce strazile au fost asfaltate, firma care a facut lucrarea, ar trebui sa asigure o garantie a calitatii lucrarii pe cativa ani buni, iar aceste reparatii si intretineri, sa se faca pe cheltuiala celui care a facut lucrarea de asfaltare. Ori la Primaria Brasov lucrurile stau altfel, faci o lucrare de asfaltare proasta, pe bani publici, ca sa poti ulterior, in scurt timp sa poti repara lucrarea facuta, tot pe bani publici. Si uite asa unele firme (de cele mai multe ori cam aceleasi) incaseaza bani frumosi si traiesc numai din contracte cu statul (sa nu credeti ca mai au si alte lucrari de aceeasi anvergura si la fel de bine platite in afara celor de la stat). Va dati seama ca si in acest caz discutam de pretul cel mai scazut, desi procedura de achizitie folosita, negociere fara publicare de anunt (doar in situatii strict prevazute de lege, de regula in caz de urgenta si pe o perioada scurta de timp in paralel cu deschiderea unei licitatii pe SICAP) nu implica publicarea pe SICAP a anuntului si alegerea din mai multe oferte a ofertei cea mai avantajoase. Este clar ca in cazul de fata nu se poate vorbi de o urgenta atata timp cat contractul a fost incheiat pe o perioada de 9 luni (cam 1 185 807 lei fara TVA pe luna). Iar la pozitia „Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE”, nu exista nici in acest caz, nici o justificare. Daca adunam contractul de dezapezire si cel prezent, constatam ca numai din 2 contracte, Euro Strada a incasat suma de 11 870 067 lei (fara TVA).

Cetateni ai Brasovului stati linistiti ca banii dvs au mers si de data aceasta, acolo unde trebuie ! In anumite cercuri se vorbeste de recompense in excursii in Dubai sau alte destinatii exotice, pentru unii functionari (dar eu sincer nu cred ca ar fi posibil asa ceva ?!)”, a scris fostul șef al BCCOA Brașov pe pagina de Facebook.