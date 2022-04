Gabriel Oprea la moartea generalului Nicolae Spiroiu: S-a stins un militar de exceptie si un om deosebit, respectat si iubit

Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”, Gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj la vestea trecerii la cele veșnice a ultimului ministru militar al României după 1989:

”S-a stins generalul Nicolae Spiroiu. S-a stins un militar de exceptie si un om deosebit, respectat si iubit. Am primit cu durere vestea trecerii sale in nefiinta.

Generalul Spiroiu a fost un om dedicat Armatei Romane pana in ultima clipa. Mi-a fost alaturi pe tot parcursul mandatului meu de ministru al apararii nationale, ne-am intalnit adesea, am apreciat si am respectat intotdeauna experienta si opiniile sale.

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Gl.(r) Gabriel Oprea

Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”, se spune în mesaj.