Gabriel Oprea, mesaj de ziua Armatei Române: este o zi istorică pentru România

Liderul UNPR, Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării, a ținut să transmită un mesaj de Ziua Armatei Române.

”La multi ani Armatei Romane!

Se împlinesc 75 de ani de la istoricul moment din 1944, când Armata Română a eliberat ultimele localități românești de sub ocupație străină. Este un reper esențial pentru România, dar și pentru ceea ce au însemnat operațiunile militare derulate în cel de al doilea Război Mondial.

25 octombrie 1944 este doar unul din lungul șir de momente cruciale ale istoriei militare a statului român, în care identitatea națională, integritatea ca stat și libertatea românilor au depins în mod direct de curajul și sacrificiul militarilor români.

Si astazi, Armata Română este garanția apărării valorilor și idealurilor naționale, a suveranității, independenței și unității României. În cei 75 de ani care au trecut, realitățile istorice s-au schimbat profund. Siguranta și securitatea cetățenilor nu depind doar de ceea ce se întâmplă în interiorul granițelor naționale, ci și de evoluțiile din cele mai îndepărtate regiuni ale globului. România este angajată cu toată determinarea în cadrul alianței Nord Atlantice, iar Armata Română a contribuit direct și consistent, alături de aliații săi, la garantarea securității cetățenilor săi. Trăim momente în care riscurile și amenințările încep să se manifeste tot mai accentuat. Iar la fel ca de fiecare dată în istorie, atunci când le-a fost mai greu, românii se uită către Armata.

Armata Română a fost și va fi mereu un pilon de securitate, o instituție credibilă care are forța de a emana încredere, speranță și siguranță românilor. Am avut privilegiul de a mă fi format în sistemul militar și știu astfel că forța Armatei Române o reprezintă oamenii care au ales această carieră, militarii care, cu credință și patriotism, sunt gata oricând să-și sacrifice viața pentru țară.

Ca ministru al apararii, ca vicepremier pentru securitate nationala, dar si ca premier interimar, am fost mereu aproape de militarii activi si in rezerva, m-a preocupat si am luat masuri pentru asigurarea drepturilor militarilor si pentru cresterea bugetului apararii.

Am initiat si am promovat Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, o lege foarte buna pentru beneficiarii sai.

Am modificat statutul soldatilor si gradatilor voluntari, care, pe legea veche erau discriminati, ieseau din sistem la doar 40 de ani, fara niciun fel de drepturi, fiind practic abandonati de stat. Astazi sunt soldati si gradati profesionisti, pot sa activeze in armata pana la 55 de ani si au aceleasi drepturi ca si ceilalti militari.

Am instituit “Ziua Rezervistului Militar”, ca o recunoaştere a rolului militarilor rezervişti în societatea româneasca, de-a lungul istoriei.

Transmit intreg respectul meu veteranilor de război ai Armatei Române, care, prin lupta lor, ne-au încredințat România de astăzi. Generațiile tinere de militari trebuie să vadă în aceștia modele de competență, demnitate și onoare militară.

La mulți ani militari, la mulți ani rezerviști și veterani de război, la mulți ani Armatei Române!”, scrie Gabriel Oprea.