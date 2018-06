Gabriel Oprea reacționează, după ce a fost acuzat că și-a trucat o poză în care dă mâna cu Obama

Fostul vicepremier şi ministru de Interne Gabriel Oprea a declarat vineri pentru PressOne, după ce a fost acuzat că a postat pe Facebook o fotografie trucată în care pare că îşi strânge mâna cu preşedintele SUA, Barack Obama, că fotografia a fost făcută în cadul unei vizite oficiale la Casa Albă, unde l-a însoţit pe preşedintele Traian Băsescu, şi că el a primit-o, insistând că se poate verifica faptul că a fost prezent la acea întâlnire şi că a dat mâna cu Barack Obama.

“Păi doamnă, am o întrebare: poza, în primul rând, momentul a fost oficial, am fost chiar acolo. Normal ca la Ministerul de Externe să fie dată poza când a dat mâna preşedintele Obama cu cel mai reprezentativ, cu şeful statului, nu să fi dat poza când dădea cu mine sau cu Aurescu. Vă daţi seama, când a venit omul, domnul Obama în sală, l-a salutat pe preşedintele Băsescu, i-am fost prezentat, ministrul Apărării, domnul Aurescu, a dat mâna cu fiecare, e un om normal. Mi s-a dat şi mie poza când m-a salutat pe mine. E normal să nu dea oficial”, a spus Gabriel Oprea, după ce i s-a spus că pe site-ul Ministerului de Externe există o fotografie identică, dar în care Traian Băsescu îşi strânge mâna cu Barak Obama.

De asemenea, întrebat de PressOne cine i-a dat fotografia, acesta a spus că a primit-o de la cei care au făcut poza, dar nu poate să spună cine.

“Doamnă... intrăm în penibil. Mi-au dat poza cei de acolo, care au făcut poza, mi-au dat şi mie mai multe poze. Chiar s-a semnat atunci, dacă vă aduceţi aminte, un parteneriat pentru secolul XXI, a fost foarte importantă vizita. Nu pot să vă spun cine mi-a dat poza. Cine a făcut-o acolo. (...) Chiar am fost acolo şi chiar, când eşti în sală şi eşti prezentat, se dă mâna cu fiecare persoană. Nu este ceva extraordinar. Chiar ăsta a fost momentul. Am fost acolo.”, a mai spus Oprea.

El a insistat pe faptul că a fost prezent la acel eveniment.

“Păi pe sursa oficială e normal să fie prezentat când a fost şeful statului, nu? Nu cred că să dea poza cu Aurescu sau cu mine, dar am fost acolo şi chiar am dat mâna cu preşedintele. Nu e ceva formidabil, chiar aşa a fost”, a adăugat el.

Când a fost întrebat dacă poate spune cu exactitate sursa oficială a fotografiei postate de el pe Facebook, Gabriel Oprea a spus: “Nu ştiu, am primit poza, nu ştiu cine e persoana respectivă! Bănuiesc că cel care a făcut poza. Au fost mai multe poze, nu am reţinut numele. Dar am fost acolo, ia interesaţi-vă. Vedeţi, am fost sau n-am fost? Şi credeţi că într-o încăpere, când se merge acolo, se dă mâna? E ceva extraordinar”.

Acesta a scris vineri pe Facebook că în actombrie 2015, într-o vizită oficială la Washington, a semnat, alături de şeful Departamentului de Justiţie, Procurorul General al SUA, Acordul dintre România şi SUA pentru intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave. Printre pozele care au însoţit postarea lui de Gabriel Oprea se poate vedea şi una în care că el dă mâna cu Barack Obama.

"În octombrie 2015, în cadrul unei vizite oficiale la Washington DC, am semnat, împreună cu şeful Departamentului de Justiţie, Procurorul General al SUA, Loretta Lynch, Acordul dintre România şi SUA pentru intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave. Acordul, necesar pentru îndeplinirea condiţiilor programului Visă Waiver, a reglementat pe baze juridice, cooperarea, prevenirea, descoperirea şi investigarea infracţiunilor grave, a infracţiunilor de terorism şi asigurarea schimbului de informaţii între autoritătile cu atribuţii în acest domeniu din cele două tări. Prin încheierea Acordului, România a realizat incă un criteriu tehnic necesar pentru îndeplinirea condiţiilor Programului Visă Waiver, în procesul de liberalizare a acordării vizelor pentru cetătenii români care călătoresc în Statele Unite ale Americii", a scria Oprea pe contul său de Facebook.

De asemenea, mai jos este fotografia oficială de pe site-ul MAE, în care preşedintele Traian Băsescu îşi strânge mâna cu preşedintele SUA, Barack Obama. , Braţul drept al lui Traian Băsescu a fost decupat din fotografie, falsul fiind semnalat de jurnalistul Andrei Luca Popescu pe contul său de Facebook.