Gabriel Zetea DENUNȚĂ orgoliile din PSD: 'Cred că Viorica Dăncilă va fi aleasă de către marea majoritate a colegilor'

Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, a declarat, marți, că Viorica Dăncilă va fi aleasă, cel mai probabil, candidatul partidului la alegerile prezidențiale, precizând că sunt prea multe orgolii acum în PSD și în celelalte formațiuni pentru un candidat comun, conform Mediafax.

Citește și: Ana Birchall BATE cu PUMNUL în masă înainte ȘEDINȚA CSM unde se va stabilii viitorul DNA: E nevoie de profesionalism

"Nu cred că o să fie foarte multe suprize astăzi (marți -n.r.). Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii, atâta vreme cât doamna Dăncilă își va menține intenția de a candida, eu cred că ea va fi aleasă de către marea majoritate a colegilor. Este președintele partidului și atâta vreme cât ea este președintele partidului își dorește să-și asume o candidatură are șanse mult mai mari de a mobiliza o mai mare parte a partidului, de a-l pune în spatele ei. Din punctul meu de vedere, da (e nevoie de o alianță cu ALDE și Pro România -n.r.). Eu am susținut acest punct de vedere și în cadrul ultimului Comitet Executiv, am susținut cu tărie că e nevoie să facem orice pentru a menține o alianță, partidele care sunt în opoziție cu Klaus Iohannis, toate ar trebui să avem un candidat comun. Deocamdată văd că există orgolii mult prea mari și în interiorul PSD, dar și în interiorul celorlalte partide", a declarat Gabriel Zetea, înaintea ședinței Biroului Politic Național al PSD.

Social-democrații se reunesc, marți, în Birou Politic Național, pentru a-și alege candidatul la prezidențiale, urmând ca propunerea să fie validată în Comitetul Executiv Național. Gabriela Firea și Viorica Dăncilă și-au anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale. Inițial, și Eugen Teodorovici precum și Mihai Fifor au anunțat că vor să candideze pentru Palatul Cotroceni, dar ulterior și-au retras candidaturile.