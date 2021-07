Gabriela Firea a RĂBUFNIT și îi prezintă datele lui Nicușor Dan: Să termine cu propaganda ieftină și informațiile false

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, îi explică actualului primar al Capitalei, Nicușor Dan, că în ultimii ani s-a putut moderniza transportul public în București fără creșterea tarifelor, iar realizările pe care acesta le prezintă sunt, de fapt, proiecte demarate în mandatul fostei administrații, dar care acum au ajuns la maturitate.

”Coaliția dreptei unite împotriva cetățenilor lovește în bugetul fiecărui călător! RESPONSABILITATEA PRIMARULUI GENERAL ESTE ASIGURAREA UNUI TRANSPORT PUBLIC CIVILIZAT, NU JECMĂNIREA BUCUREȘTENILOR!

Solicit Primarului General și reprezentanților Coaliției rușinii de dreapta să înceteze cu minciunile, propaganda ieftină și informațiile false pe care le tot aruncă în ochii cetățenilor!

Niciuna dintre mărețele realizări cu care se împăunează nu îi aparțin și nu le aparțin : biletul unic STB-Metrorex a fost introdus din 2017 (a scris toată presa), toată documentația pentru a obține compensarea TVA a fost pregătită și prezentată Ministerul de Finanțe și ANAF încă din 2019, dar niciodată aprobată Bucureștiului, din motive de răzbunare politică!

Parcul auto al STB s-a dublat și a fost modernizat, inclusiv în județul Ilfov.

Și toate acestea, fără să creștem nici măcar cu 1 ban tariful STB, pentru că evaluările realizate în 4 ani au demonstrat doar ineficiența unei astfel de acțiuni!

În mandatul meu, am elaborat, în premieră, documente programatice esențiale, am demarat și am finalizat reforme fundamentale pentru dezvoltarea și modernizarea transportului public din București.

Fără aceste documente și măsuri implementate, actuala conducere a PMB nu ar fi avut cu ce să se laude!

Pentru că în 2016 transportul public însemna RATB, o regie care ar fi trebuit să se transforme în societate comercială de peste 20 de ani, un parc auto foarte vechi, insuficient și ineficient, linii de transport oprite la marginea Bucureștiului.

Fiecare dintre acțiunile realizate a însemnat un imens volum de muncă, viziune, implicare, seriozitate depusă de echipa formată din personalul PMB, RATB - STB și consilierii generali PSD care au venit la toate ședințele de Consiliu și au susținut, prin votul lor, acest amplu proces de modernizare. Spre deosebire de cei ai PNL și USR care votau împotrivă sau chiuleau!

Printre cele mai importante măsuri adoptate și implementate în perioada 2016-2020, la propunerea mea și a echipei mele, se numără:

- Aprobarea PMUD și înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti- Ilfov.

- Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 – document programatic utilizat de actuala conducere a PMB pentru justificarea majorării tarifului STB și citat pe larg în studiul de oportunitate pe care Nicușor Dan îl propune azi CGMB.

- Înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti- Ilfov (ADITPBI), ca organism responsabil în privința planificării integrate a transportului public de călători, integrării tarifare, dispecerizarea și monitorizarea transportului public de călători,

Una dintre cele mai importante măsuri posibile datorită înfiintarii ADITPBI a fost extinderea transportului public din București și în judetul Ilfov, prin crearea de linii regionale.

La finalul anului 2020, 1.191 de autobuze circulau în regiunea Regiunea București – Ilfov, pe 60 de linii regionale.

Numarul de kilometri realizati de vehiculele STB SA pe traseele prevazute de Programul Integrat de Transport Public de calatori care functioneaza in Regiunea Bucuresti – Ilfov la nivelul anului 2020 era de aproape 1.000.000 km/luna!

Reamintesc că, pana in anul 2018, pe traseele din Ilfov cetatenii circulau pe 21 de rute preorasenesti cu foste masini de marfa transformate in microbuze, improprii pentru un transport civilizat si in siguranta.

Mă întreb cum ar fi reușit actualul Primar General să aducă la aceeași masă și să îi convingă să fie de acord pe reprezentanții celor 40 de localități din Ilfov, el, cel care nu răspunde la telefon colegilor de partid sau reprezentanților altor instituții din București, chiar în situații grave, cum a fost în primăvară prăbușirea balconului unei clădiri?

Modernizarea parcului auto și obținerea de fonduri europene : am demarat cel mai ambițios program de modernizare dedicat transportului public la nivel național.

Peste 400 de autobuze au fost reparate, modernizate și redate circulației. Acestora li s-au adăugat achizițiile de noi mijloace de transport, moderne, civilizate, nepoluante.

Parcul auto al STB la nivelul anului trecut era dublu față de cel din 2016, cu peste 1900 de mijloace de transport în circulație. De exemplu, numărul autobuzelor aflate în circulație a crescut de la 637 în 2016 la 1055 autobuze în 2020.

Am achiziționat 400 de autobuze noi Euro 6 și a 130 de autobuze hybrid, care circulă deja pe străzile Bucureștiului.

În mandatul meu, Primăria Capitalei a obținut finanțare nerambursabilă pentru 14 proiecte de achiziție a unor noi mijloace STB și de modernizare a liniei de tramvai în valoare totală de 368,6 milioane euro (13 pe POR - 267,8 milioane de euro și 1 pe Fondul de Mediu - 100,8 milioane euro).

Este vorba despre 130 de autobuze electrice hibride, aflate deja în circulație și 100 de troleibuze, 100 de tramvaie noi, 100 de autobuze electrice noi precum și modernizarea a 1,1 km cale dublă linie de tramvai pe Bd. Vasile Milea, pe traseul liniilor de tramvai 1 și 10.

Ca și în cazul proiectului de termie, aceste fonduri i-au picat plocon, fără să miște un deget, actualului Primar General, care trebuie să fie în stare să le folosească!

Culoare unice și modificarea legislației la nivel național :

Pentru mai multă fluență în trafic, am realizat unele culoare unice, prin separarea căii de rulare pentru 5 dintre liniile de tramvai cu utilizare intensă: 1, 10, 21, 41 şi 32.

Conform Studiului de fezabilitate, prin delimitarea liniei de tramvai, se obtine o viteza medie de exploatare de 13,67 km/h pentru linia 19, 13,80 km/h pentru linia 23, 13,72 km/h pentru linia 27, respectiv o capacitate de transport de 1551 calatori/ora si sens pentru linia 19, 1231 calatori/ora si sens pentru linia 23, 1926 calatori/ora si sens pentru linia 27.

De asemenea, în urma insistențelor mele, a fost modificată legislaţia astfel încât autobuzele să poată circula pe linia de tramvai.

Am continuat și extinderea proiectului privind semaforizarea inteligentă, numărul intersecțiilor incluse în sistemul inteligent de management al traficului ajungând la aproape 250, față de 170 în 2016

Pentru prima data în ultimii 30 de ani, au fost cumpărate adăposturi modulare pentru stațiile STB, printr-o licitație europeană.

În anul 2017, Primaria Capitalei a finalizat reabilitarea sistemului rutier si a liniilor de tramvai pe doua mari artere, Bulevardul Liviu Rebreanu, pe o lungime de 2,780 km (cale dubla tramvai), si Soseaua Pantelimon – pe o lungime de 6,510 km (cale dubla tramvai).

Am asigurat transport gratuit pentru toți elevii care învață în școlile și liceele din București și pentru însoțitorii persoanelor vârstnice care beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport public în comun.

Am lansat Proiectul pilot - Autobuze școlare, dedicate transportul elevilor din ciclul primar și secundar, care contribuie decisiv la descongestionarea traficului. Dar acest proiect a fost abandonat de actuala conducere a PMB.

Toate aceste măsuri, precum și alte acțiuni complementare - realizarea de lucrări de infrastructură precum Pasajul Sudului, Podul Ciurel sau Fabrica de Glucoză au contribuit la îmbunătățirea serviciului de transport public din București.

Primarului general actual nu îi mai rămâne decât să asigure finalizarea acestui proces, prin avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport!

Să sperăm că va fi în stare să o facă!

Până atunci, îi solicit oficial lui Nicușor Dan să prezinte, urgent, fundamentarea majorării de tarif anunțate pentru 1 august, toate datele statistice, calculele complete, și, în special, ESTIMAREA IMPACTULUI acestei scumpiri în bugetul bucureștenilor și ilfovenilor.

Cât va câștiga STB din această majorare?

Suficient cât să acopere tăierea de 300 de milioane, executată cu sânge rece și fără minte de primarul general?

Majorarea tarifului, renunțarea la din ce în ce mai multe linii regionale, concedierile de personal sunt măsuri pe care Nicușor Dan le ia împotriva bucureștenilor și ilfovenilor.

Iar tăierea bugetului, reducerea traseelor, creșterea tarifului, concedierile sunt doar ingredientele în rețeta dezastrului pe care o pregătește Primăria Capitalei pentru bucureșteni.

Așteptăm încă soluțiile salvatoare cu care s-a împăunat atualul edil în campanie și pe expertul în trafic și transport public de la New York, Michael Horodniceanu, să descâlcească traficul din București.

Și acesta așteaptă, la rândul lui, de la începutul anului, să îi răspundă Primarul General la oferta de a îl ajuta, pro bono, să facă transportul public mai atrăgător.

Iar bucureștenii așteaptă ca Primarul General să se trezească din hibernare și să își respecte obligațiile poziției pe care o ocupă.”, scrie Gabriela Firea.