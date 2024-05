Gabriela Firea: Cu ajutorul fondurilor UE putem moderniza comunitățile din România

Sărbătorim, din nou, Ziua Europei având încă la graniță cel mai sângeros conflict pe care „Bătrânul continent” îl cunoaște de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Este un avertisment pentru noi, ce mai norocoși, din partea pașnică a Europei, că pacea nu este un dat, susține Gabriela Firea pe pagina sa de facebook.

Rămânem motivați să ne facem auzită vocea ca națiune în UE, dar mai sunt lucruri de făcut pentru binele tuturor românilor. Faptul că România este membră UE și NATO ne oferă o siguranță, dar și oportunitatea de ne dezvolta prin fondurile europene.

Am făcut pași importanți și cu privire la spațiul Schengen, în timpul acestei guvernări. Și chiar dacă nu suntem cu toate granițele deschise încă, sunt sigură că vom depăși și acest obstacol politic!

Trebuie să privim mereu și partea plină a paharului: România a reușit, în timpul unei singure generații, să recupereze distanța economică mare care ne separa și de state vestice, dar și de vecinii din Estul Europei.

Am depășit economic Ungaria, Grecia, Portugalia, cu un PIB / cap de locuitor mai mult decât dublu față de 1990. În plus, pentru fiecare euro cu care am contribuit la bugetul UE, am primit înapoi 3 euro. Din 2007, până la finalul anului 2023, România a atras fonduri europene de aproape 90 miliarde euro și a plătit la UE puțin peste 29 miliarde euro. Așadar, profitul din relația cu UE depășește 60 de miliarde de euro.

Nu există perfecțiune, dar cei care critică UE, din spirit politicianist sau mânați de interesul de sabota politic această construcție, nu cu argumente constructive și bune intenții, vor fi sancționați la vot în aceste alegeri europene.

Datoria noastră ca politicieni, mai ales a celor ce am condus comunități, este să dovedim cetățenilor că viața lor se poate schimba în bine, concret, cu ajutorul Uniunii Europene. Comunitățile se pot moderniza și pot deveni mai prietenoase cu cetățenii. În mandatul meu de primar general, Primăria Capitalei a atras 1 miliard de euro, fonduri europene nerambursabile, prin care am modernizat transportul în comun sau sunt schimbate țevile vechi ale rețelei de termoficare.

La mulți ani Europa!

La mulți ani României în UE!