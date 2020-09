Gabriela Firea, precizări despre Podul Ciurel: 'Despre acest proiect se spune în mod nedrept că nu duce şi nu va duce nicăieri'

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, referindu-se la Podul Ciurel - Nod Virtuţii, că Municipalitatea va demara lucrările pentru a doua etapă şi a afirmat că "despre acest proiect se spune în mod nedrept că nu duce şi nu va duce nicăieri", anunță AGERPRES.

"Prima etapă, Nodul Virtuţii, este deja finalizată şi cuprinde podul hobanat, cele trei pasaje supraterane şi nouă bretele de circulaţie, iar efectele privind fluidizarea traficului în zona de vest a Capitalei sunt vizibile. În cel mai scurt timp, vom demara lucrările pentru etapa a doua a proiectului, aprobat încă din luna mai, un drum expres până la Centură, cu două benzi pe sens. Pentru acesta, avem deja culoarul de expropriere aprobat, am semnat contractul cu asocierea de constructori Max Boegl - Astaldi - Euroconstruct, iar banii sunt consemnaţi, aproximativ 50 de milioane de lei pentru exproprierile din zonă, în jur de 20 de imobile", a spus Gabriela Firea, potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Capitalei, marţi, AGERPRES.

Ea a afirmat că acest proiect a fost gândit acum 14 ani, în trei etape.

"Noi am finalizat prima dintre ele, Nodul Virtuţii. Am fi putut finaliza acest obiectiv mult mai rapid, însă, timp de zece ani, a fost blocat în tribunale de către un domn care are casă în proximitatea podului Ciurel, o casă care există şi în prezent şi nu a fost afectată absolut deloc, cofondator al Uniunii Salvaţi Bucureştiul, prieten foarte bun cu domnul Nicuşor Dan. Împreună au făcut mai multe contestaţii în instanţă, atacând atât autorizaţia de construire, cât şi PUZ-ul de sector", a adăugat Firea.

Marius Coaje, consilier al primarului general, a explicat că urmează o nouă etapă după joncţiunea cu Centura Capitalei. "După finalizarea etapei a doua, atunci când drumul expres va ajunge la Centura Capitalei, vor fi demarate lucrările pentru construirea unui drum de legătură între Centura Capitalei şi autostrada A1", a declarat Marius Coaje.

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a afirmat, luni, că pasajul de la Ciurel "duce de nicăieri spre nicăieri" şi este inutil, deoarece nu au fost realizate legăturile. El a făcut această declaraţie la un eveniment în care candidatul susţinut de PNL şi USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, şi-a prezentat priorităţile programului cu care s-a înscris în cursa electorală.