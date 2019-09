Game of Thrones a câştigat 10 premii la gala Creative Arts Emmy Awards

Serialul "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor") şi-a confirmat statutul de mare favorit la cea de-a 71-a ediţie a premiilor Emmy, care va avea loc weekendul următor, obţinând zece trofee la Creative Arts Emmy Awards, o gală dedicată categoriilor tehnice şi care precede cu o săptămână show-ul dedicat celor mai importante recompense din industria de televiziune americană, considerate un echivalent al premiilor Oscar din cinematografie, relatează luni EFE, potrivit Agerpres.

Datorită numărului mare de categorii, Academy of Television Arts & Sciences împarte premiile Emmy în două gale: Creative Arts Emmy Awards, care s-a desfăşurat sâmbătă şi duminică în Los Angeles; şi Primetime Emmy Awards, care este marea gală a celor mai importante recompense pentru producţiile de televiziune şi care va avea loc în acelaşi oraş californian, duminică, 22 septembrie.

Astfel, la gala Creative Arts Emmy Awards, care include un număr mare de categorii tehnice şi de statuete pentru conţinuturi specifice televiziunii, serialul "Game of Thrones" a câştigat zece trofee.

Printre cele zece premii acordate anul acesta popularului serial al HBO figurează categorii precum "cea mai bună compoziţie muzicală pentru un serial" şi "cel mai bun casting al unui serial dramatic".

Superproducţia postului HBO, adaptare a romanelor scrise de George R.R. Martin, pornea ca mare favorit în acest an, cu 32 de nominalizări la premiile Emmy, unde deţine din 2019 recordul pentru cele mai multe nominalizări primite într-un singur an.

Pe de altă parte, "Game of Thrones" este cel mai premiat serial din istoria galelor Emmy, cu 47 de statuete.

Alte seriale premiate la gala Creative Arts Emmy au fost miniseria "Chernobyl" şi documentarul "Free Solo", cu şapte premii fiecare, în timp ce comedia "The Marvelous Mrs. Maisel" a obţinut şase statuete.

Gala principală a premiilor Emmy se va desfăşura duminică 22 septembrie, la Microsoft Theater din Los Angeles, şi nu va avea un maestru de ceremonii, aşa cum s-a întâmplat şi la premiile Oscar din acest an.

Principalii rivali ai "Game of Thrones" la premiul Emmy pentru cel mai bun serial dramatic sunt producţiile "Killing Eve", "Better Call Saul", "Bodyguard", "Ozark", "Pose", "Succession" şi "This is Us".

La rândul lor, serialele "Veep" şi "The Marvelous Mrs. Maisel" pornesc ca favorite în cursa pentru câştigarea premiului Emmy la categoria cea mai bună comedie, la care au mai fost nominalizate producţiile "Barry", "Fleabag", "Russian Doll", "The Good Place" şi "Schitts Creek".

La categoria cea mai bună miniserie TV vor concura "Chernobyl", "When They See Us", "Escape at Dannemora", "Fosse/Verdon" şi "Sharp Objects".