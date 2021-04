Zvon INCENDIAR lansat de Gelu Diaconu, ex-ANAF: Un tun mai mare decât autostrada Bechtel?

Fostul președinte ANAF Gelu Diaconu semnalează pe pagina sa de Facebook că indemnizațiile din C.A. al Romgaz se dublează pe fondul discuțiilor despre cumpărarea de către statul român a participației pe care o dețin americanii de la Exxon în proiectul Neptun Deep de la Marea Neagră.

„Ziua in amiaza mare ca hotii cu stil! Membrii neexecutivi din CA al Romgaz vor mai primi încă 120.000 lei pe an, pe lângă cei 120.000 pe care îi primesc în prezent. Dupa ce si-au pacalit alegatorii ca vor reduce numarul demnitarilor, al nivelului politizarii administratiei publice si al conducerii companiilor de stat, odata ajunsi la putere progresist-liberalii au dat un adevarat asalt asupra banului public.

Astazi va mai ofer un exemplu.

Pe 23 martie conducerea executiva a Romgaz, dupa aprobarea prealabila in noul Consiliu de Administratie, inainteaza un referat catre AGA, in fapt conducerea Ministerului Energiei, prin care se solicita aprobarea “noii” politici de remunerare. Noutatea acestei “politici” este aprobarea unei componente variabile de remunerare pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administratie egala cu maxim 12 indemnizatii lunare fixe. Si asta in afara indemnizatiei lunare fixe care este deja foarte mare, adica vreo 10.000 lei net. Cum indicatorii economico-financiari ii vor aproba tot membrii CA, acestia isi vor asigura un venit net de inca 120.000 lei/an. Simplu, ca lumina zilei!

Pe cei tentati sa injure pe oricine critica nepriceperea si lacomia progresist-liberala ii informez ca in anul 2012 am detinut calitatea de presedinte al CA Romgaz primind lunar o indemnizatie de...40 de lei. In acel an indicatorii economico-financiari ai SNGN Romgaz au atins un nivel record.

P.S. Gurile rele sustin ca se cumpara astfel bunavointa celor care vor vota preluarea participatiei Exxon, un tun mai mare decat autostrada Bechtel. Poate, cu alta ocazie, voi dezvolta si acest subiect.