George Clooney dezvăluie că a fost tratat ca un simplu obiect sexual: Primeam câte o palmă peste fund

Actorul George Clooney, în vârstă de 61 de ani, a dezvăluit că a fost și el tratat ca un simplu obiect al dorinței sexuale, anun'[ Mediafax.

Intervievat de Washington Post cu ocazia Kennedy Center Honours - premiile Kennedy care sunt acordate anual în Statele Unite celor care s-au distins prin contribuția lor la artă și cultură - actorul în vârstă de 61 de ani a dezvăluit că a fost victima unei „obiectivizări sexuale” la începutul carierei sale.

„Sincer, am fost obiectivizat. Îmi amintesc că, în timpul unor scene din Roseanne ("Chow and Chow", un sitcom difuzat între 1988 și 1998), dacă mă aplecam să ridic un clipboard, primeam câte o palmă peste fund. Trebuie să lupți ca să valorezi mai mult", a spus actorul, citat de ANSA.

În interviu, Clooney a vorbit și despre viitorul său cinematografic și a spus că preferă să petreacă mai mult timp cu soția sa Amal și cu copiii săi, gemenii Ella și Alexander, în vârstă de 5 ani, cât încă mai are vârsta pentru a face acest lucru: „Eu și Amal am avut lungi conversații despre vârsta mea. Am spus: <Știi, am 61 de ani, încă mai pot face multe din lucrurile pe care le făceam, dar peste 20 de ani voi avea 81 de ani și lucrurile vor fi diferite>. Asta înseamnă că nu voi face regie decât dacă este ceva ce trebuie neapărat să fac. Având roluri în filme este o muncă ușoară, mult mai ușoară și pot petrece mult mai mult timp cu familia mea".