George Pușcaș, atacantul naționalei U21, a vorbit despre viitorul său: 'Mi-ar plăcea să rămân în Italia'

George Pușcaș (23 de ani) își ia rămas-bun de la Palermo, după ce nu și-a mai primit salariul de câteva luni. Atacantul naționalei U21 a fost împrumutat echipei Palermo de către Inter Milano, în vara anului trecut, pentru o perioadă de un an, informează MEDIAFAX.

"Sunt bucuros fiindcă noi am atins un obiectiv important pentru naționala noastră. Totuși, am demonstrat că suntem un grup puternic, care vrea întotdeauna să ajungă cât mai sus. Am încercat să rămân concentrat asupra naționalei, pentru ca problemele să nu-mi distragă atenția, însă îmi pare rău pentru Palermo. Cu adevărat. Era echipa mea”, a fost declarația lui Pușcaș, oferită pentru Sport.ro.

Întrebat ce se va întâmpla pe viitor în cariera sa, jucătorul a continuat: ”Mi-ar plăcea să rămân în Italia. Mă gândesc însă și la alte campionate. Nu depinde doar de mine. Voi lua câteva zile de vacanță. Apoi vom decide împreună cu agenții mei, Cătălin Sărmășan și Crescenzo Cecere”.