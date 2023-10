George Simion: Europarlamentarul Jacek Saryusz-Wolski trage semnalul de alarmă cu privire la perspectiva neagră a creării Statelor Unite ale Europei

Președintele AUR George Simion atrege atenția asupra negocierilor care au loc în cadrul instituțiilor europene cu privire la ceea ce el numește ”Statele Unite al Europei”. El prezintă în cadrul unei comunicări către presă Raportul europarlamentarului polonez Jacek Saryusz-Wolski, negociatorul aderării Poloniei la Uniunea Europeană despre reformarea tratatelor UE:

”Vreau să prezint astăzi publicului, fie că sunt simpatizanți AUR sau nu, pentru prima oară, raportul europarlamentarului polonez Jacek Saryusz-Wolski, negociatorul aderării Poloniei la Uniunea Europeană despre reformarea tratatelor UE.

Jacek Saryusz-Wolski, unul dintre cei mai cunoscuți europarlamentari polonezi, trage multiple semnale de alarmă din timpul, și nu numai, negocierile purtate la Bruxelles pentru reformarea tratatelor UE, care se va face într-un mod nedemocratic. Vă dați seama? Nedemocratic exact în locul în care s-ar crede și se vrea să fie polul democrației europene.

Am purtat astăzi discuții constructive cu Jacek Saryusz-Wolski, dar și cu alți europarlamentari polonezi, în urma cărora, dacă mai era nevoie, am văzut perspectiva neagră a creării Statelor Unite ale Europei.

Vă prezint, în rândurile ce urmează, o notă despre raportul de modificare a tratatului UE, întocmită de Jacek Saryusz-Wolski.

”De la jumătatea lui 2022 până în iulie 2023, am participat în calitate de coordonator al ECR în Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) la negocierea propunerilor Parlamentului European de modificare a tratatelor.

Pe parcursul negocierilor, în nenumărate rânduri, mi-am exprimat obiecții cu privire la modificările propuse care au fost prezentate de reprezentanții celorlalte grupuri. Cu toate acestea, obiecțiile mele nu au fost luate în considerare și propunerile grupului nostru au fost ignorate.

În cele din urmă, m-am retras din grupul de negociatori în timpul ultimei întâlniri a echipei din 18 iulie 2023. Ulterior, mi-am reiterat declarația în scris pe 22 august 2023.

Proiectul de raport, așa cum a fost prezentat, este complet inacceptabil pentru mine și pentru Grupul ECR. Nu susținem nici raportul și nici măcar ideea generală de organizare a Convenției pentru schimbarea tratatelor.

Conform planurilor actuale, votul asupra proiectului de raport în cadrul comisiei AFCO este programat pentru 25 octombrie 2023, iar votul în plen este de așteptat să aibă loc în noiembrie 2023.

Încă de la început, eu și Grupul ECR, am fost sceptici cu privire la procedura grăbită cu privire la modificările aduse Tratatului. Am crezut și continuăm să credem că prevederile actuale ale Tratatului ar trebui utilizate la maximum. Cu toate acestea, într-un spirit de compromis și de cooperare loială, am decis să ne angajăm cu bună-credință în munca comună privind modificarea tratatului. Cu toate acestea, în procesul de elaborare a raportului, două aspecte au ieșit în prim-plan: neglijențele procedurale, care au facilitat depunerea de propuneri radicale și centraliste.

Încă de la început, munca la raport s-a desfășurat într-o manieră netransparentă și incorectă. Deși consensul a fost stabilit ca principală procedură de luare a deciziilor, aceasta a fost rapid schimbată în „consens minus unu” pentru a exclude ECR. În ciuda gravității subiectelor referitoare la modificările constituționale ale UE, nu a existat o discuție suficient de aprofundată și o analiză cuprinzătoare cu privire la toate subiectele. Schimbările de natură pur politică și ideologică au fost impuse. Propunerile temeinic fundamentate și concrete, pe care le-am înaintat în numele ECR, menite să îmbunătățească și să consolideze funcționarea principiilor de bază ale Tratatului de subsidiaritate și proporționalitate în Uniune, au fost respinse definitiv.

În cele din urmă, propunerile negociate implică trei categorii de modificări dăunătoare:

– În primul rând, există ipoteze care reflectă o schimbare complet nechibzuită și disproporționată a procesului decizional către o structură extrem de centralizată care scapă de controlul democratic și înlătură luarea deciziilor în unanimitate în aproape toate domeniile Tratatului. Raportul presupune înlocuirea sistemului de vot în unanimitate (care garantează menținerea dreptului de veto de către statele membre) cu votul cu majoritate calificată (în unele situații, unanimitatea ar fi înlocuită cu o nouă majoritate dublă și, în cazuri excepționale, așa-numita majoritate calificată sporită s-ar aplica). Schimbarea propusă se referă la aproximativ 65 de domenii de vot. De exemplu, VMC s-ar aplica unor decizii precum cele privind definirea și implementarea politicii externe și de securitate comune (art. 24(1) TUE), noile drepturi pentru cetățenii UE (art. 25 TFUE), adoptarea de măsuri restrictive (art. 215 TFUE) și creșterea numărului de Avocați Generali (art. 252 TFUE). Noua majoritate dublă (definită ca majoritate a membrilor Consiliului reprezentând cel puțin 50% din populație) s-ar aplica unor decizii precum cele privind armonizarea legislației privind impozitarea directă și indirectă (Art. 113 TFUE), cadrul financiar multianual (Art. .312 TFUE), adoptarea de dispoziții privind pașapoartele, cărțile de identitate, permisele de ședere (Art. 77 (3) TFUE), cooperare operațională a forțelor de poliție (Art. 87 alineatul (3) TFUE) și dreptul familiei cu implicații transfrontaliere (Art. 81 (3) TFUE).

– În al doilea rând, există propuneri care vizează o slăbire suplimentară a statelor membre prin crearea a două noi competențe exclusive ale UE (Art. 3 TFUE) și extinderea semnificativă a competențelor partajate care ar acoperi 8 noi domenii de politică (Art. 4 TFUE). Raportul propune stabilirea competenței exclusive a Uniunii pentru mediu și biodiversitate, precum și negocieri privind schimbările climatice. Mai mult, acest document presupune stabilirea de noi competențe partajate care includ: silvicultură; chestiuni de sănătate publică, în particular protecția și îmbunătățirea sănătății umane, în special amenințările transfrontaliere pentru sănătate; infrastructura de transport transfrontalier; politica frontierelor externe; afaceri externe, securitate externă și apărare; protecție civilă; industrie; și educație, în special atunci când se referă la chestiuni transnaționale, cum ar fi recunoașterea reciprocă a diplomelor, notelor, competențelor și calificărilor.

– În al treilea rând, au fost propuse o serie de modificări de natură pur politică și ideologică, care nu ar fi trebuit niciodată incluse într-un text cu caracter statutar constituțional. Doar pentru a exemplifica acest punct, raportul propune înlocuirea „egalității bărbaților și femeilor” cu „egalitatea de gen” în Tratate.”