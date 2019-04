Germania: Deutsche Bank a transmis documente procuraturii americane în legătură cu Donald Trump

Deutsche Bank a început să trimită justiţiei new-yorkeze documente privind finanţarea unor proiecte ce au legătură cu Donald Trump, ca răspuns la o citaţie, a declarat miercuri pentru AFP o sursă apropiată dosarului, relatează gerpres.

La mijlocul lunii martie, procurorul statului New York, Letitia James, a solicitat băncii germane să furnizeze numeroase documente legate de cereri pentru împrumuturi şi linii de credit acordate Organizaţiei Trump, holding al activelor magnatului imobiliar, gestionat în prezent de fiii preşedintelui, Eric şi Donald Trump Jr, după ce Donald Trump a ajuns la Casa Albă.Banii în cauză erau destinaţi finanţării unor proiecte precum hotelurile Trump din Washington, Miami şi Chicago, potrivit informaţiilor furnizate AFP pe 12 martie de o altă sursă, sub protecţia anonimatului.AFP nu a reuşit să afle în cursul zile de miercuri dacă Deutsche Bank a furnizat deja toate documentele solicitate de justiţia americană."Ne menţinem angajamentul de a coopera cu anchetele oficiale", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al băncii, refuzând să comenteze informaţiile.Contactat de AFP, biroul procurorului new-yorkez nu a reacţionat încă.Canalul de televiziune CNN a fost primul care a informat despre cooperarea Deutsche Bank cu autorităţile din New York.Procurorul din New York a dorit de asemenea să obţină documente legate de încercarea eşuată a Organizaţiei Trump din 2014 de a cumpăra clubul de fotbal american Buffalo Bills, a mai susţinut sursa ce a dorit să îşi păstreze anonimatul.În timpul audierii sale, Cohen a afirmat că Donald Trump şi-a supraestimat în mod nejustificat averea pentru a obţine credite de la Deutsche Bank.Deutsche Bank este una din puţinele bănci occidentale mari care au continuat să împrumute bani imperiului Trump după falimentul mai multor cazinouri deţinute de acesta în anii 1990, care a condus la datorii estimate în prezent la 330 de milioane de dolari.