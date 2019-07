Gică Craioveanu, despre transferul lui Cicâldău: 'Avem o ofertă de 5 milioane de euro, este insuficientă pentru mine. Este un jucător de top'

Alexandru Cicâldău (22 de ani) are oferte clare pentru un transfer în afara României, dar Craiova se pare că nu îl lasă să plece. Motivul este simplu, suma mutării. Echipe din Italia şi Belgia oferă 5 milioane de euro, în timp ce Universitatea Craiova cere peste 7 milioane de euro, potrivit Mediafax.

Gică Craioveanu a recunoscut interesul, campionatele din care provin propunerile, dar crede că Cicâldău este demn de un transfer mult mai important. Prestaţiile din Liga 1, Europa League şi Campionatul European U21 îl recomandă în cele mai importante campionate din lume, Spania şi Germania. ”Deocamdată, avem o ofertă de 5 milioane de euro, este insuficientă pentru mine. Este un jucător de top şi care face diferenţa. 5 milioane sunt puţini. Trebuie să pornească de la 7 milioane de euro.

Eu am spus anul trecut că îl vom vinde pe 7-8-9 milioane de euro şi aţi râs de mine. Am avut din mai multe campionate, din Italia şi Belgia. Alex e un jucător de Spania. Cicâldău e jucător de Spania, Germania”, a spus Craioveanu la Digi Sport. Unul dintre cei mai buni jucători ai naţionalei de tineret a României, Alexandru Cicâldău, are şanse mici să continue în Bănie. Deşi mai are trei ani de contract cu Craiova, Cicâldău are oferte numeroase, în afara propunerilor din Belgia şi Italia. Dacă mutarea se va face, Craiova nu se va alege cu toţi banii. Viitorul, fostul club al lui Cicâldău, a păstrat 20% dintr-un viitor transfer

5 goluri, 6 assist-uri şi 3 penalty-uri scoase în 43 de meciuri sunt cifrele lui Cicâldău în sezonul trecut la Craiova, în trei competiţii: Liga 1, Cupa României şi Europa League. 4 milioane de euro este cota lui Cicâldău pe Transfermakt.