Gigi Becali a primit o ofertă de opt milioane de euro pentru atacantul Florin Coman

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, spune că a primit o ofertă de opt milioane de euro pentru atacantul Florin Coman de la un club din Europa, dar a cerut zece milioane şi un procent de 20 la sută dintr-o eventuală revânzare, potrivit news.ro.

"Pentru Planici am avut o ofertă de 350.000, am zis un milion, după aia l-am lăsat la 500.000 şi aştept răspuns. Pentru Coman a fost o ofertă din America, americanii scriu prin ziare, pe acolo, că s-au înţeles, dar nu au mi-au dat niciun răspuns. Azi am primit încă o ofertă de la cineva din Europa, că ar da opt milioane şi zece la sută pentru Coman, banii toţi o dată şi eu am spus zece milioane şi 20 la sută, banii toţi o dată. Nu-l dau pentru niciun ban mai jos. Nu ştiu de unde e oferta, ştiu de Europa, atât. Pe Chindriş dau 400.000, acum. Ieri am dar 550.000, am ajuns la 580.000 şi azi dau 400.000. Ca să ştie ruşii şi cu nemţii (n.r. - de unde ar mai avea oferte). Ei (n.r. - FC Botoşani) au oferte numai dacă văd ăia că-l ia Becali. În perioada asta au fost discuţii şi de Man, dar eu nu scad preţurile foarte mult, pentru că eu cred că va fi inflaţie de bani nu numai în fotbal. La mine, preţurile nu scad. Eu cumpăr pe timp de criză, că e mai ieftin şi vând pe timp de pace", a declarat Becali, la Digi Sport.

El se aşteaptă ca Liga I să se reia la finalul lunii mai, mai devreme decât ia în calcul LPF.

"Eu cred că va fi mai devreme (n.r. - de 5 iunie) pentru că se va opri starea de urgenţă în România. Eu cred că va începe mai devreme, la sfârşitul lunii mai. Pe jucători nu îi opreşte nimeni să se antreneze acum. Eu nu i-am trimis, jucătorii se pregătesc în conştiinţa lor, nu îi opreşte nimeni să alerge câte trei, e adevărat că, respectând distanţarea socială, nu au voie cu mingea. Dar nu trebuie neapărat să faci antrenamente cu mingea. Pot face pregătire fizică şi alergări respectând ordonanţele", a precizat omuld e afaceri.

Becali a trimis în şomaj tehnic mai mulţi jucători de la FCSB: "Ce, la fabrică intră toţi în şomaj? Ca să salvez fabrica, 700 îi bag în şomaj şi 700 îi las să lucreze la şuruburi. La noi, 20 lucrează la şuruburi şi şase i-am băgat în şomaj, că nu avem nevoie de şuruburi, nu strâng bine şurubul ăia şase. Dacă câştigă (n.r. - jucătorii, la comisii), plătesc, care-i problema?"