Gigi Becali chiar vrea să vândă FCSB: sunt în negocieri cu un client! Vrea să plătească suma asta

Gigi Becali a trecut acțiunile FCSB pe numele surorii sale Dominica Geambazi, dar tot el se ocupă de negocierile pentru vânzarea echipei. Latifundiarul susține că negociază cu un potent om de afaceri să vândă FCSB pentru 25 de milioane de euro, dar dacă echipa va câștiga campionatul, atunci prețul se va schimba și va deveni 40 de milioane de euro.

„Am revenit în lupta la titlu. Eu acum dau interviu ăsta pentru că… Eu de fapt am terminat, doar că am un client cu care negociez. Am 25 de milioane, a zis că dă 25 de milioane, dar am zis că dacă iau campionatul nu mai vreau pentru că pot să iau 40 – 50. Dacă sunt campion pot să ai 40 de milioane. Negociez cu el ca să iau 40 de milioane pe echipă dacă ies campion, dacă nu o să iau 25. Contează asta foarte mult”, a spus Gigi Becali.

Dumnezeu a făcut dreptate!

Becali a vorbit și despre ultimul meci al celor de la FCSb. El a spus că Andrei Ivan a ratat penalty pentru că așa a vrut Dumnezeu, dat fiind că lovitura de pedeapsă s-a dictat foarte ușor.

Dacă am terminat… Ce să mai.. Nu mai… Ce să fac? Nu o scot la cap, oricum. Voi ați lăsat foarte ușor asta, dar vezi cum face Dumnezeu dreptatea? Dă 11 metri gratuit.

Zicea aseară că a atins mâna stângă, păi dați zoom pe mâna stângă, unde este? Mingea nici nu atinge mâna măcar, dar chiar dacă atinge este în burtă. Se vede că atinge coastele sau șoldul și se duce afara clar.

Să mă întâlnesc eu cu Istvan Kovacs și să îmi arate și mie unde este mâna, unde este henț. Să văd o atingere de mână. Dacă dai 11 metri așa… De ce a ratat? A făcut Dumnezeu dreptatea. Nu am văzut să dai așa, dai 3 metri lângă poartă. Nu e vinovat Ivan. I-au ridicat mingea ca să dea greșit”, a spus Gigi Becali.