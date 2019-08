Gigi Becali: Dar dacă luam gol, îl blocam pe Filip. Ca prieten, Mircea Lucescu, să dea o mână de ajutor, sigur o va face

Gigi Becali a declarat, joi seară, că nu se gândeşte că FCSB nu va trece de Mlada Boleslav în turul trei preliminar al Ligii Europa. El a menţionat că Lucian Filip, care ar urma să plece în Rusia, “s-a dat accidentat”.

“Am avut ocazii clare, trebuia să marcăm gol. Ocazii clare la Coman, chiar şi la Vână. Am făcut un 0-0 şi au trecut 90 de minute. Mai avem o repriză de 90. Noi suntem în avantaj acum. Punem situaţia golului marcat. Să nu primeşti gol acasă e foarte important în cupele europene. Există mare valoare la FCSB, nu există organizare a jocului. Nici prin cap nu-mi trece că nu ne calificăm. Nu au cum să ne scoată pe noi. Cu Voluntari nu avem cu cine să câştigăm. Filip s-a dat accidentat la mişto. Un om care un an jumate a fost accidentat şi i-am dat salariu. Nu ştie ce aş putea să fac eu acum. Dar nu-l pedepsesc pentru faptul că nu am luat gol. Rezultatul de 0-0 îmi convine. Dar dacă luam gol, îl blocam. Trebuie să facem ceva, o să vedem. Nu ajungem la poartă. Noi nu eram aşa. Poate un 4-2-3-1 e mai bine. Vână, Panţîru şi Soiledis, extraordinari”, a spus Becali la ProX.

Becali a vorbit şi despre Mircea Lucescu, precizând că i-a cerut acestuia o mână de ajutor: “Am vorbit cu el şi am zis să mă ajute într-un fel. Să-şi dea o părere, să dea nişte indicaţii. Cred că le-a zis şi ceva de ordin tactic. Nu cred că îl pot convinge ca antrenor. Ca prieten, să dea o mână de ajutor, să dea nişte indicaţii, sigur o va face. E un om căruia îi place să ajute”.

Formaţia FCSB a remizat, joi seară, la Giurgiu, scor 0-0, cu echipa Mlada Boleslav, în prima manşă a turului trei preliminar al Ligii Europa.

Partida retur va avea loc joia viitoare, în Cehia.