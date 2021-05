Gigi Becali dezvăluie de ce a refuzat Şumudică să antreneze FCSB: Voia schimbări importante la club

Marius Șumudic a refuzat oferta lui Gigi Becali de a o prelua pe FCSB, deși patronul roș-albaștrilor spunea în această dimineață că mutarea e 99% făcută.

Contactat de Gazeta Sporturilor, Gigi Becali spune că nu e supărat pe antrenor și că venirea lui Șumudică la FCSB a căzut după ce acesta a vrut să-și aducă staff-ul său, iar omul de afaceri nu a vrut să-i de afară pe Thomas Neubert, preparatorul fizic, și pe Marius Popa, antrenorul de portari.

"El a vrut să vină cu tot staff-ul lui. Asta însemna încă 15.000 de euro. Dar nu e vorba de bani, ci de faptul că nu pot să dau schimb staff-ul. Cum să-i dau afară pe Neubert sau pe Popa? Păi, lui Neubert i-am zis că-l voi ține toată viață, iar de Popa m-am rugat să vină aici. Nu pot să fac asta! Contractul era făcut. Totul era aranjat, am stabilit detaliile, dar după aceea a trimis și buletinele celor din staff, patru colaboratori. A zis 'Gigi, eu dacă nu vin cu staff-ul, atunci nu vin'. I-am spus 'Bine, tată, să fii sănătos! Nu e nicio supărare'. I-am spus că se poate răzgândi când vrea. Când a plecat, i-am zis 'Băi, te poți răzgândi când vrei tu'. Și eu la fel până se semnează contractul. Șumudică și acum se poate răzgândi. Iar el a trimis datele colaboratorilor lui. Stai puțin. Ce fac? Îl dau afară pe Neubert? Îl dau afară pe Popa? Eu nici pe Toni 'Pietre' nu-l dădeam afară, dar el nu a mai vrut. Ce sa fac? Nu stau... O să vedem. Mai durează două sau trei zile până alegem noul antrenor. Nu, nu există varianta Mutu la noi. Am înțeles că se duce la CFR. Nu știu pe cine voi alege ca antrenor", a spus Gigi Becali pentru GSP.ro.

Tehnicianul Marius Şumudică a anunţat, joi seară, că s-a decis să refuze oferta de la FCSB, el menţionând că va rămâne prieten cu Gigi Becali, dar nu vor putea colabora niciodată, notează News.ro.

"Am decis să nu colaborăm. Este cel mai bine şi pentru mine şi pentru Gigi Becali. Sufleteşte nu am putut face pasul, deşi profesional era bine. Am ajuns la Constanţa, am stat de vorbă cu staful meu, nu am ajuns la un consens şi am decis de comun acord că este bine să nu facem acest pas. Dânsul nu putea colabora cu staful meu, eu nu cu al lui. Gigi Becali rămâne prietenul meu, dar nu vom putea colabora niciodată", a declarat Şumudică la Digisport.