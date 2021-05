Gigi Becali e mielușel, după ce CFR Cluj a luat iar campionatul: 'Au dat oamenii război, eu îi felicit, îl merită, campionatul ăsta! Luptă, nu te lasă'

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a recunoscut superioritatea echipei CFR Cluj şi a felicitat campioana României. El spune că va transfera jucători cu experienţă, precum cei de la CFR Cluj, dar nu va renunţa să se implice la echipă.

"Hai să facem o comparaţie între meciul nostru cu Clincenul şi meciul lor din seara asta! Noi am avut 1-0 şi am primit două goluri de la Clinceni, echipă mult mai slabă decât Botoşaniul. Ei (n.r. - CFR Cluj) au marcat un gol şi după aia au dat război. Au dat oamenii război, eu îi felicit, îl merită, campionatul ăsta! Luptă, nu te lasă să te apropii de poarta lor. Războiul, asta este la fotbal. (n.r. - FCSB) E prea tânără şi nu a avut experienţa şi nu a avut nici măcar emoţia, adică au avut prea multă emoţie. Ei au fost mai buni tot timpul, până când s-a apropiat finalul. Când nu au avut presiune. Când avem presiunea, emoţie, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu ai cum să iei titlul dacă Clinceniul îţi dă două goluri. Nu numai că îţi dă Clinceniul două golui, mai te şi domină Clinceniul! Şi atunci nu ai cum să iei titlul. Eu am dorinţă să iau titlul, dar... Acum, că sunt zece milioane în cont, o să cumpăr şi eu 2-3 fotbalişti de 27, 28 de ani, de anvergură mare. Trebuie să luăm 3-4 fotbalişti. Şi norocul face parte din fotbal. Dacă marchezi gol în minutul 93 (n.r. - CFR în meciul cu FCSB), în loc să dăm noi 2-0, ei dau gol în minutul 93, printr-o deviere din nisip sau că portarul dormea... Şi astăzi, nu am văzut asemenea gol (n.r. - cel marcat de CFR cu Botoşani) în viaţa mea. (n.r. - dacă bănuieşte ceva) Nuuu, hai domne, vezi-ţi de treabă! S-a jucat fotbal frumos, nu se pune problema. Să zicem că ieşea un egal în seara asta, să zicem că îi băteam şi pe Craiova, păi ultima etapă, la Cluj, noi aveam vreo şansă cu ei? N-aveam. Am bătut-o, dar am bătut-o fără presiune. Şi o să o batem şi la anul de câte ori vrei. Numai că atunci când există presiune, emoţie, jucătorii noştri... tremură, că-s copii. ", a declarat Becali, la Digi Sport.

"Am dat ok-ul şi pentru Creţu, şi pentru Ştefan (n.r. - de la Sepsi) şi mai îmi place şi un jucător de la Botoşani, vreau să-l iau. O să luăm vreo 4-5 jucători. (n.r. - Chindriş?) Nu, nu. O să luăm vreo 4-5 jucători, că nu poţi să iei campionatul cu copii", a spus el despre transferuri.

FCSB nu va da jucători pentru echipa naţională care va participa la JO: "Nu putem, nu avem cum".

Becali se va implica la formaţia lui în continuare.

"E casa mea, mobila mea, fac ce vreau, responsabilitatea mea. (n.r. - dacă va pune un antrenor căruia să-i dea mână liberă) Niciodată în viaţa mea, la trăsura mea nu-i ţine hăţurile decât eu. Fac numai cum ştiu eu. Şi cum ştiu eu e foarte bine", a precizat el

Despre revenirea în Liga I a FC Rapid, Becali a spus că se bucură, deoarece nu va avea forţă financiară ca să fie competitivă.

"O să fie bine, zic eu. Nouă ne place. De ce ne place? Pentru că nu să mai fie un Rapid atât de puternic, nu o să mai fie un Dinamo atât de puternic, că vor fi subţiri, trebuie să vină cineva să bage bani, zece milioane, 15 milioane de euro ca să poată să facă o echipă competitivă", a adăugal Becali, care l-a confirmat în funcţie pe antrenorul Anton Petrea: "Rămâne, da. Dacă e responsabilitatea mea? Cum să-l dau afară?"

Formaţia CFR Cluj a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Botoşani, şi a câştigat al patrulea titlu consecutiv de campioană a României şi al şaptelea din istoria sa.

Unica reuşită a meciului a fost semnată de Ţigănaşu, în proprie poartă, în minutul 53.

Din etapa a IX-a, penultima, mai sunt de disputat meciurile FCSB - Universitatea Craiova şi Academica Clinceni - Sepsi OSK.

Înaintea acestor două meciuri, clasamentul este următorul:

Clasament: 1. CFR Cluj - 51 de puncte, 2. FCSB - 45, 3. Sepsi – 37, 4. Universitatea Craiova – 37, 5. FC Botoşani – 31, 6. Academica Clinceni – 29. FCSB poate egala matematic CFR Cluj în fruntea clasamentului, dar bucureştenii au beneficiat de o rotunjire în plus cu 0,5 puncte, după sezonul regulat, astfel că formaţia ardeleană este considerată campioană.

CFR Cluj a mai câştigat campionatul în 2008, 2010, 2012, 2018, 2019 şi 2020.