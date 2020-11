glo prezinta OFF COURSE: campania care demonstrează că 2020 e off & on în același timp

Într-un an complet diferit față de restul, glo ne invită să gândim OFF COURSE: dacă tot au fost anulate planurile pentru 2020, avem oportunitatea să creăm planuri noi. glo a ales un drum diferit în comunicarea tradițională a acestui an: campania OFF COURSE, menită să demonstreze că întotdeauna putem avea perspective diferite și că ne putem bucura de ele, oricât de contradictorii ar părea. 6 vedete și 9 artiști ne arată că 2020 nu e doar off, ci și on. Off cu tot ce am planificat și nu ne-a ieșit & on cu tot ce inventăm în loc. În online, Bromania activează echipele contradicțiilor care reinventează pentru fanii glo dorințe neîmplinite în 2020: Cătălin Bordea & Ana Morodan, George Piștereanu & Christina One, Cuza & Alexandra Gavrilă. Iar pe Calea Victoriei, One Night Gallery prezintă viziunea unor artiști români care reimaginează călătorii exotice, în anul fără călătorii.

Conceptul campaniei OFF COURSE reflectă noua filosofie glo&more: când ne dăm voie să nu mai vedem lumea în contradicții, ne putem bucura de plăceri multiple. Gândind &more, ne eliberăm de nevoia de a alege între perspective, nu ne mai limităm opțiunile și savurăm experiențe, oricât de contradictorii ar părea. Chiar și în 2020.

„Toți am cam gândit &more în 2020: am fost responsabili și ne-am anulat planurile, dar am și inventat tot felul de experiențe alternative. 2020 ne-a forțat să ne obișnuim cu contradicțiile, iar campania glo ne ajută să descoperim plăcerea acceptării lor. glo propune OFF COURSE, prima campanie care demonstrează noul spirit al brandului: cu o mentalitate &more, ne putem bucura oricând de plăceri contradictorii, chiar și în 2020”, a declarat Alina Câmpanu, BAT glo Senior Manager, România și Ucraina.

Miniseria OFF COURSE pe internet

Miniseria online reinventează pentru 3 fani glo dorințe neîmplinite în 2020, transformându-le în experiențe neconvenționale: festivaluri care nu s-au mai întâmplat, călătorii care nu au mai avut loc și petreceri anulate.

Primul episod va fi lansat sâmbătă, 28 noiembrie, fiind urmat de celelalte 2 în săptămânile viitoare. Cele șase vedete au fost grupate în 3 echipe, cu obiectivul de a transforma o dorință neîndeplinită, OFF, într-una ON, sub forma unui duel simpatic despre ce se poate întâmpla când contradicțiile se întâlnesc. Matei Dima (Bromania) a setat provocările și ritmul alert al competiției, ca gazdă a show-ului, iar rezultatul poate fi urmărit pe canalele de social media glo: Instagram @glo_romania, glo.ro și glocircle.ro.

Bulevardul OFF COURSE pe Calea Victoriei

Conceptul a plecat de la o întrebare &more: cum ar arăta lumea dacă nu ar mai trebui să alegem între diferite destinații de călătorie și le-am avea pe toate? Așa am gândit OFF COURSE: dacă tot ne-au fost anulate planurile fizice de călătorie, glo reimaginează cele mai exotice destinații și le aduce la București, în viziunea unor artiști români.

Expoziția stradală este curatoriată de One Night Gallery, iar arta și destinațiile exotice la care nu am ajuns anul acesta se reunesc pe Calea Victoriei, în perioada 1-7 decembrie 2020, pe următorul intinerar: Alina Bohoru / RIO la Grand Hotel Boulevard, Ioana Trușcă și Time Studio/Bali la Hotel Radisson , Stella Caraman / Madagascar la Zaganu Craft Beer Bar, Rizi Studio / Tokio si Aural Eye - Ibiza la Galeria 1001 Arte, Raluca Bararu la Hotel Novotel / Bali, Les Ateliers Nomad / A1, Noetic la Continental /InsuleleComore și Ana Banica/ Chile la Hilton. #OFFCOURSE: the positive way forward.

În 2020, multe planuri s-au schimbat sau au picat complet. Dar cum rămâne cu noile planuri pe care le putem crea? Pentru toate concertele, călătoriile și evenimentele la care n-am putut merge, am inventat propriile concerte acasă, călătorii virtuale și evenimente neplanificate. Până la urmă, 2020 nu a fost doar off, frustrant și cu planuri anulate. 2020 a fost off & on, iar glo ne inspiră să trăim acest moment cu totul OFF COURSE și invită la experiențe neconvenționale, menite să transforme planurile eșuate sau călătoriile amânate în momente inedite, neplanificate.

(+18) glo™ este un produs cu potențial de risc redus destinat consumatorilor adulți de produse din tutun sau nicotină

