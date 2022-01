Globurile de Aur 2022: Jason Sudeikis, cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical

Jason Sudeikis a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial TV - comedie/ musical la cea de-a 79-a gală de decernare a acestor distincţii prestigioase, atribuite duminică seară la Los Angeles de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

Sursa foto: Golden Globe Awards/Twitter

La această categorie au concurat actorii Anthony Anderson ("Black-ish"), Nicholas Hoult ("The Great"), Steve Martin ("Only Murders in the Building"), Martin Short ("Only Murders in the Building"), Jason Sudeikis ("Ted Lasso").



În 2021, premiul acestei categorii a fost atribuit tot actorului Jason Sudeikis pentru interpretarea sa din serialul "Ted Lasso".



Cea de-a 79-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară în format virtual, fără public, din cauza pandemiei de coronavirus. Evenimentul, care nu este televizat în acest an, are loc la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.