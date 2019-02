'GREȘEALĂ IMENSĂ' făcută de Klaus Iohannis prin refuzul acceptării Liei Olguța Vasilescu: Ce a remarcat Ion Cristoiu

Jurnalistul Ion Cristoiu emite o teorie interesantă, potrivit căreia, președintele Klaus Iohannis a făcut-o, fără să vrea, pe Lia Olguța Vasilescu cel mai bun candidat pentru prezidențiale, ridicând-o pe aceasta, prin refuzul la minister, la înălțimea de principal adversar.

“Nu are nimic cu ea, cred că am greși dacă am merge pe o parte de psihologie ”Klaus Iohannis are ceva cu persoana Olguța Vasilescu”. Cred că e un calcul electoral care ar consta în următoarele: primul- destabilizarea PSD sugerând, printr-o mașinărie de zvonuri, că ceea ce face el e în înțelegere cu Liviu Dragnea ca să o înlăture pe Lia Olguța Vasilescu de la șefia unui minister.

El avea nevoie, după concesia uriașă de semnare a celor de pe lista de remaniați, dacă era o poziție anti-PSD categorică nu semna toată lista și era o lovitură cumplită pentru PSD, dar pentru a arăta că e anti-PSD, adresându-se electoratului telefist, a ales întruchiparea pesedismului. Lia Olguța Vasilescu este, pentru electoratul PSD și a lui Klaus Iohannis, întruchiparea electoratului PSD- este bună mediatic, e mușcătoare, a luptat împotriva sistemului pe bune, a fost singura din PSD care l-a atacat fără menajamente pe Klaus Iohannis. Dacă era vorba de competențe, președintele putea să ia pe orice alt ministru, dar a făcut-o pentru a arăta electoratului taliban că țintește o vedetă PSD”, a declarat Ion Cristoiu, pentru MEDIAFAX.

“Trebuia să facă și el ceva pentru a dovedi electoratului său tefelist că este șef, electorat care i-a reproșat în cazul Kovesi niște slăbuciuni. E vorba de un calcul”, a completat jurnalistul.

Întrebat dacă prin gestul său Klaus Iohannis a făcut-o pe Lia Olguța Vasilescu un posibil candidat la prezidențiale, Ion Cristoiu a comentat:

“Iohannis, fără să vrea, a făcut din Lia Olguța Vasilescu cel mai bun candidat pentru prezidențiale. În primul rând, a ridicat-o la înălțimea de principal adversar. Prin aceste nedreptăți fățișe, e limpede că nu vrea pe Olguța Vasilescu, aceasta s-a poziționat în cea mai importantă ipostază, cea a unui candidat PSD la prezidențiale. Cel care poate stârni ura electoratului PSD și ALDE față de Iohannis. E limpede că alegerile se vor baza pe emoție. Dacă în cazul lui Klaus Iohannis, nu este o problemă cu electoratul la nivel de ură față de PSD, de această parte electoratul nu e însuflețit de o antipatie. Dragnea nu a capabil de o asemenea mobilizare, iar declarațiile că Iohannis este păpușa sistemului nu trezesc ura. E nevoie de candidat care să spună ”la luptă, că trebuie să îl dărâmăm”. Olguța Vasilescu este mai bine infiltrată în electoratul PSD, aminitim scena cu cătușele, lider PSD cu mare priză, iar față de Firea ea chiar este pesedistă”, a mai spus Ion Cristoiu, pentru MEDIAFAX.

Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, într-o scrisoare adresată premierul Viorica Dăncilă, că respinge din nou numirea Olguței Vasilescu pentru Ministerul Dezvoltării, motivând că nu are pregătirea necesară, dar și presiunile pe justiție puse de aceasta sau atacurile la persoană lansate. Șeful statului a solicitat o altă propunere pentru funcția de vicepremier și ministrul Dezvoltării.

La scurt timp, Olguța Vasilescu a anunțat că a început redactarea unei plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele lui Klaus Iohannis, precizând că șeful statului nu are niciun motiv de legalitate pentru respingere, ci doar "ura personală".

