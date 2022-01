Grupul Il Divo îşi va continua activitatea după moartea lui Carlos Marín

Il Divo, grup liric fondat de Simon Cowell, a anunţat că îşi va continua activitatea după moartea lui Carlos Marín, care va fi înlocuit de baritonul mexicano-american Steven LaBrie, conform news.ro.

David Miller, Sebastien Izambard şi Urs Buhler, membrii grupului, au anunţat online că turneul american programat să înceapă pe 2 februarie va avea loc conform planului şi va fi un omagiu adus lui Marín, care a murit pe 19 decembrie, la vârsta de 53 de ani, din cauza unor complicaţii pe fondul Covid-19.

Miller, Izambard şi Buhler au transmis că, în onoarea lui, vor înfiinţa Carlos Marin Foundation.

Turneul american va debuta la San Jose şi va cuprinde 11 concerte, serie ce se va încheia pe 27 februarie, în Miami.

LaBrie a cântat, între altele, la New Amsterdam Opera şi pe scenele San Diego Opera, Tulsa Opera şi Florida Grand Opera.

Grupul a lansat până în prezent nouă albume de studio, de la omonimul „Il Divo” (2004) până la cel mai recent, „For Once In My Life: A celebration of Motown” (2021), care au fost vândute în aproximativ 40 de milioane de copii în întreaga lume.