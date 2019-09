Grupul R.E.M. a lansat o piesă pentru a strânge fonduri pentru cei afectaţi de uraganul Dorian

Grupul R.E.M. a lansat piesa „Fascinating” pentru a strânge bani pentru oamenii afectaţi de uraganul Dorian, potrivit ultimateclassicrock.com.

Veniturile obţinute de pe urma piesei vor fi donate organizaţiei caritabile Mercy Corps.

Potrivit unui comunicat de presă, trupa a înregistrat cântecul în 2001. El nu a fost lansat până în prezent.

Deşi era preferatul solistului Michael Stipe din sesiunea de înregistrări pentru „Reveal”, nu a fost inclus pe cel de-al 12-lea album. Melodia a mai primit o şansă în 2004, când grupul înregistra „Around the Sun” la Compass Point Studios din Nassau, Bahamas, însă era în contrast cu celalte piese de pe album.

„Fascinating” poate fi accesată online pe Bandcamp şi descărcată pentru o donaţie de 2 dolari.

R.E.M. a mai fost implicată în campania de strângere de fonduri a aceleiaşi organizaţii în urma uraganului Katrina, care a lovit Statele Unite în 2005.

„Am fost norocos să petrec multe săptămâni muncind şi cântând în Bahamas, mi-am făcut prieteni şi am făcut multă muzică acolo”, a spus basistul Mike Mills. „Mi se rupe inima să văd dezastrul provocat de uraganul Dorian. Vă rog, ajutaţi-ne pe noi şi Mercy Corps să facem tot ce putem pentru a alina suferinţa cauzată de catastrofă”.

Trupa americană R.E.M. şi-a încetat activitatea în 2011, după 31 de ani de la înfiinţare. Formaţia a lansat 15 albume de studio, între care s-au remarcat „Green” (1988), „Out of Time” (1991), „Automatic for the People” (1992) şi „Monster” (1994). Grupul - format din Michael Stipe (voce), Peter Buck (chitară), Mike Mills (bas) şi Bill Berry (tobe) - a fost inclus, în 2007, în Rock and Roll Hall of Fame. În septembrie 2011, printr-un mesaj publicat online, membrii formaţiei au anunţat despărţirea amicală.