Guardiola spune că Xavi va face treabă bună la FC Barcelona dacă va prelua echipa

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a declarat vineri că are nicio îndoială că Xavi va fi un tehnician bun dacă va prelua banca echipei FC Barcelona, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Guardiola, care a condus formaţia catalană între 2008 şi 2012 şi a câştigat 14 trofee cu blaugrana, a spus despre Xavi: ''Nu ştiu ce se va întâmpla. Sunt destul de sigur că mai devreme sau mai târziu se va întâmpla...Nu am nicio îndoială că este gata să preia echipa. El cunoaşte mediul care este atât de important, ştie jocul echipei, are pasiune. Are mai multă experienţă acum decât am avut eu când am preluat echipa B a Barcelonei. Xavi ştie că succesul depinde de calitate, de angajament, de jucători''.

Preşedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, declara că vorbeşte "foarte des" cu Xavi Hernandez, văzut de mulţi drept următorul antrenor al catalanilor.

''Am o relaţie de prietenie cu Xavi şi am vorbit regulat în ultimele luni. Părerea mea (faţă de el) este bună, foarte bună'', a adăugat Laporta.

"Întotdeauna am spus că Xavi va ajunge într-o zi să antreneze Barca. Mai mult: aş vrea să fie antrenorul Barcelonei sub preşedinţia mea. Ceea ce nu ştiu este când anume se va întâmpla asta", a completat preşedintele grupării blaugrana.

El a menţionat că toate referinţele despre Xavi sunt "extrem de bune".

Aşa cum se ştie, Sergi Barjuan, antrenorul echipei secunde a clubului de fotbal FC Barcelona, asigură interimatul pe banca primei echipe după demiterea lui Ronald Koeman.

"Interimatul pe banca primei echipe se va încheia când clubul va semna un contract cu un nou antrenor după demiterea lui Ronald Koeman", a precizat Barca.

FC Barcelona va primi vizita lui Alaves sâmbătă, în etapa a 12-a din La Liga.

Potrivit presei catalane, marele favorit pentru a-i urma lui Koeman este Xavi Hernandez, fost mare mijlocaş al Barcei, acum antrenor al echipei qatariene Al Sadd.

FC Barcelona ar fi ajuns la un acord ca fostul său jucător Xavi Hernandez să fie noul antrenor al echipei blaugrana, relata cotidianul catalan Sport de joi.

Xavi (41 ani), o legendă a clubului de pe Camp Nou, este un produs al celebrei academii a grupării catalane, La Masia, şi a jucat pentru FC Barcelona în perioada 1998-2015, câştigând 25 de trofee, inclusiv patru în Champions Leagues şi opt titluri de campion al Spaniei.

Xavi a plecat apoi în Qatar, la Al-Sadd, unde şi-a încheiat cariera de jucător în 2019, continuând ca antrenor al echipei cu care are contract până în 2023. Totuşi, fost mijlocaş are o clauză de reziliere de un milion de euro şi a mai spus în trecut că vrea să o antreneze pe Barcelona într-o zi.

Cotidianul Sport preciza că Barca va trata cu Al-Sadd pentru Xavi.

FC Barcelona se confruntă cu probleme majore, atât pe plan sportiv, având în vedere că echipa se află pe locul 9 în La Liga şi riscă să fie eliminată din Liga Campionilor, cât şi financiar, din cauza datoriilor mai mari de un miliard de euro, care au dus la plecarea unor vedete precum Lionel Messi şi Antoine Griezmann.