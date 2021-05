Guvernatorul din Ohio oferă 5 premii de câte 1 milion de dolari la tombola celor se vaccinează anti-Covid

Guvernatorul statului american Ohio anunță că inițiază o tombolă cu un premiu de un milion de dolari la care vor fi înscriși automat cei care acceptă serul. Participanții trebuie să aibă peste 18 ani, să locuiască în Ohio și să fi primit cel puțin o doză a vaccinului anti-Covid. „Știu că unii ar putea spune: ‘DeWine, ești nebun! Ideea ta de tombolă de un milion de dolari este o risipă de bani’. Dar risipa reală în acest moment al pandemiei – când vaccinul este accesibil tuturor celor care îl doresc – sunt decesele provocate de Covid-19″, declară Mike DeWine, guvernatorul republican al statului.

Primul câștigător va fi anunțat pe 26 mai. Apoi, „în fiecare miercuri, timp de cinci săptămâni”, va fi extras câte un vaccinat care va intra în posesia premiului de 1 milion de dolari, spune DeWine. Banii vor fi preluați din fonduri federale deja existente, înființate pentru a face față pandemiei.

O loterie similară se desfășoară pentru cei sub 17 ani și are drept premiu o bursă completă, de patru ani, la una dintre universitățile de stat din Ohio, informează Smartradio, preluând din New York Times.

Agenția pentru medicamente din Statele Unite (FDA) a extins luni autorizarea vaccinului Pfizer/BioNTech pentru adolescenții cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. În Statele Unite, unde numărul zilnic de doze administrate este acum în scădere, stimulentele sunt din ce în ce mai des oferite. O bere, gogoși sau bilete la evenimente sportive: orice este bun pentru a-i îndemna pe americani să se vaccineze.

La începutul lunii mai, Maryland a anunțat că angajații de la stat vor primi 100 de dolari dacă se vaccinează.. În Virginia de Vest, aceeași sumă este oferită drept bonus de economisire tinerilor cu vârste între 16 și 35 de ani, o grupă de vârstă mai reticentă în vaccinare. Aproximativ 58,7% dintre adulții americani au primit cel puțin o doză până acum