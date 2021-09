Guvernul nu s-a ținut de cuvânt: A mărit subvențiile partidelor politice, iar mai multe organizații civice protestează

Mai multe organizații, printre care și Expert Forum, protestează față de creșterea nejustificată a sumelor alocate pentru subvențiile partidelor politice: „Guvernul a mărit (iar) subvențiile partidelor politice, pe ascuns. Solicităm revocarea acestei suplimentări”.

„Organizațiile semnatare protestează față de creșterea nejustificată a sumelor alocate pentru subvențiile partidelor politice. Am luat la cunoștință din declarația publică a premierului Florin Cîțu din data de 7 septembrie că s-a aprobat o suplimentare a fondurilor astfel încât să ajungă la nivelul de anul trecut, la solicitarea Autorității Electorale Permanente. Astfel, ne arătăm nemulțumirea față de o alocare de aproape 90 de milioane de lei, care suplimentează bugetele deja mari ale partidelor politice”, potrivit unui comunicat de presă, transmis miercuri.

Semnatarii reamintesc că premierul Florin Cîțu declara în 2020 că va tăia subvenția pentru a face economii substanțiale la bugetul pentru anul următor: „Lucrez la bugetul pentru 2021 și exact ca în 2020 voi propune economii REALE la bugetul de stat prin: tăierea cu un procent semnificativ a subvenției pentru partidele politice și în 2021. În 2020, deși an electoral, am tăiat subvenția pentru partidele politice cu 30%. Marcel Ciolacu, așa se fac economii substanțiale la bugetul pentru anul viitor”.

„Cu toate acestea, în luna august a fost înaintată o propunere de majorare cu aproape 100 de milioane de lei. Deși Guvernul a renunțat la mărirea subvențiilor, după o solicitare înaintată de EFOR și în urma presiunilor publice, am aflat ieri că va exista această suplimentare, mai ales în condițiile în care nici nu figura în proiectul de OUG disponibil public. Deși prin bugetul din 2021 se alocaseră 162 de milioane de lei, pentru un an care nu este electoral și deci cu cheltuieli reduse, rectificarea bugetară a adus o suplimentare pe care o considerăm nejustificată. La fel de nejustificată considerăm și declarația președintelui AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, cu privire la faptul că acesta este nivelul normal al subvenției și că nu poate scădea, întrucât partidele și-au făcut anumite planuri. Această declarație sugerează intenția unei creșteri constante a subvențiilor în anii următori”, adaugă Expert Forum.

Expert Forum a arătat că partidele politice au cheltuit în primele șase luni doar jumătate din cele 92 de milioane de lei primite.

„Astfel, este greu de înțeles la ce vor servi încă aproape 90 de milioane în plus, în condițiile în care nici banii alocați deja nu sunt cheltuiți. De asemenea, am mai arătat că o mare parte din acești bani au mers către presă, pentru promovare, îndepărtându-se de la scopul alocării subvențiilor, care ar trebui să fie dezvoltarea capacității partidelor politice. Reamintim și că principalele partide care primesc bani, PSD și PNL, nu au răspuns cererilor formulate conform legii accesului la informațiile de interes public, prin care am solicitat contractele din subvenții. Acumularea de sume semnificative de către partidele politice până în 2024, la următoarele alegeri, reprezintă un pericol la adresa echilibrului în campaniile electorale, cu impact asupra competiției democratice. Solicităm revocarea acestei suplimentări și facem apel la partidele politice să fie responsabile, transparente și să nu folosească subvențiile ca instrument de cumpărare a influenței politice”, se menționează în finalul comunicatului.

Demersul este semnat și asumat de ActiveWatch, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție - VeDem Just, Asociația Pentru Minți Pertinente AMPER, Centrul pentru Studiul Democrației, Centrul pentru Resurse Civice, Centrul pentru Inovare Publică, CeRe: Centrul de Resurse pentru Participare Publică, CIVICA Iași , Expert Forum, Geeks for Democracy, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei și Societatea Studențească de Științe Politice.