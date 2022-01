Guvernul României, mesaj de Ziua Victimelor Holocaustului: Pericolul extremismului este real, se întâmplă sub ochii noștri

Guvernul României avertizează că pericolul escaladării mesajelor de tip extremist și al urei rasiale e unul real și că în prezent viața democratică e supusă la ample încercări.

"Ne-am adunat astăzi aici pentru a marca Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Acum 77 de ani, cel care a devenit de atunci simbolul suprem al crimei și al ororilor, lagărul de la Auschwitz era eliberat. Ne-am adunat astăzi aici pentru că un viitor al păcii, al toleranței și respectului pentru demnitatea umană și alteritate nu poate exista fără memorie. În calitate de Reprezentant Special al Guvernului, aduc astăzi un pios omagiu sutelor de mii de victime ale Holocaustului din România. Mă înclin în amintirea victimelor acestei supreme tragedii cerându-mi iertare mereu și mereu în numele statului român. Este modul nostru de a le transmite supraviețuitorilor Holocaustului că destinele strivite de ororile rasismului nu se vor repeta. Că vom fi vigilenți. Că nu vom uita.

Onorată asistență,

Fie că vorbim despre deportările regimului antonescian în Transnistria, de asasinatele din Basarabia sau Bucovina ale aceluiași sistem criminal, de Iași sau București, de pogromuri, de trenuri ale morții, fie despre cele la Auschwitz de către autoritățile horthyste a celor din Transilvania de Nord, evreii de pe aceste locuri au fost victime ale politicilor statale rasiale, antisemite, discriminatorii și criminale. Holocaustul nu a fost o prăbușire accentuată, ci o coborâre treptată în întuneric. Astăzi, tulburările prin care trece lumea și Europa provocate de pandemie și de alte crize, sunt un teren fertil, din păcate, pentru antisemitism, pentru negarea, distorsionarea sau trivializarea Holocaustului, pentru homofobie, xenofobie, rasism și ură. Toate acestea accentuează teoriile conspirației și prejudiciază grav democrația, comunitățile noastre, infectează cu minciuni îngrozitoare tinerele generații și ultragiază memoria Holocaustului.

Doamnelor şi domnilor,

În ultimul an, viața publică românească a fost degradată și prejudiciată, fără precedent în ultimele decenii prin discursuri, mesaje și acțiuni antisemite, xenofobe, naționalist șovine, extremiste, rasiste, de factură neo-legionară. Pericolul extremismului este real, se întâmplă sub ochii noștri. Asistăm la un atac asupra valorilor fundamentale a democrației noastre. Am fost cu toții martorii unor acțiuni publice de elogiere a criminalilor de război chiar de la tribuna Parlamentului, a unor manifestări violente de stradă orchestrate politic, a unor amenințări grotești față de persoane de altă etnie, a profanării și vandalizării unor monumente și simboluri evreiești. Atacarea Parlamentului, marșurile urii, hărțuirea adversarilor politici și a celor care au opinii diferite, atacurile și ocuparea instituțiilor publice și până la întocmirea de liste cu publicații de presă nefavorabile în vederea intimidării și hărțuirii jurnaliștilor, toate aceste tehnici fasciste au fost făcute la îndemnul unor lideri politici manipulatori și demagogi, antisemiți declarați și persoane care urăsc tot ceea ce reprezintă societatea democratică. Acesta nu este un tablou pe care România și-l poate permite. De aceea, nu facem niciun pas înapoi. Guvernul și autoritățile au o politică de toleranță zero față de aceste acte! Condamn public toate aceste acte și încurajez instituțiile și comunitățile să lucreze activ pentru sancționarea imediată a agresorilor, să protejeze deopotrivă valorile, angajamentele și eforturile pe care România le-a făcut în ultimele două decenii!

În final aș dori astfel să le exprim din inimă mulțumiri tuturor celor care sunt alături de aceste eforturi, liderilor și instituțiilor, supraviețuitorilor si Ambasadei Israelului în România. Să ne amintim de toţi cei care au pierit în Holocaust şi să ne rugăm în fiecare zi pentru ca memoria lor să rămână neștearsă", transmite Guvernul.