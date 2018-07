Gheorghe Hagi, după Viitorul - Vitesse 2-2: Ne-am ridicat la un nivel european 60 de minute, cât am avut benzină

Antrenorul formaţiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune că jucătorii săi au jucat la un nivel european timp de 60 de minute, partida din prima manşă cu Vitesse Arnhem din turul al doilea preliminar al Ligii Europa, încheiată 2-2, cât timp au avut benzină şi crede că elevii săi mai au şanse de calificare în partida din Olanda.

Hagi a declarat într-o conferinţă de presă după partida cu olandezii că este mulţumit de cum au jucat elevii săi, spunând că nu este uşor pentru echipa sa să joace din trei în trei zile.

“Sunt mulţumit de tot ce s-a realizat pe teren la Constanţa. Am spus înainte de meci că trebuie să ne ridicăm la un nivel foarte înalt, european. Cred că am făcut-o timp de 60 de minute cât am avut benzină. Jucând din trei în trei zile cred eu că am cedat puţin presiunea, au venit anumite spaţii şi uşor, uşor au venit cele două goluri ale lor. Ăsta e fotbalul. Am arătat încă o dată că ştim să jucăm fotbal”, a afirmat Hagi.

El a precizat că Viitorul s-a ridicat la înălţimea formaţiei din Olanda una cu buget mare, în care s-au făcut investiţii importante.

“Echipa a jucat ambele faze, a încercat să le facă la intensitatea ritmului european. Este o echipă din Olanda, care a investit foarte mult, care are un buget mare. Ne-am ridicat la ritmul lor, la intensitatea lor, la fotbalul lor. Am jucat mai bine ca ei fotbal, clar că trebuie să faci ambele faze bine, când am scăzut acest ritm, această presiune, au venit şi fazele lor mai periculoase. Dar eu zic că sunt mulţumit de tot ce am văzut la echipa mea”, a afirmat antrenorul Viitorului.

Hagi a spus că în formaţia sa au fost pe teren în meciul cu Vitesse trei jucători născuţi în 1999 şi unul în 1998. “Luaţi media de vârstă să vedeţi cu cine am jucat şi vedeţi ce a realizat această echipă şi cu ce echipă a jucat. Am avut trei jucători de ‘99 în teren şi unul de ’98. Dacă vi se pare puţin sau normal, atunci să facă şi ceilalţi la fel şi atunci România o să fie bine. Ar fi cazul să mai daţi o vorbă bună şi pe la copiii ăştia care fac faţă la nivel european. Când vin la mine joacă fotbal bine, când pleacă de la mine nu mai depinde de mine. Dar o echipă din România să joace cu o echipă din Olanda, să-şi permită să joace cu.... şi după aceea şi Ţîru ‘94 şi portarul ‘95 şi fundaşul lateral ’97. Şi mai sunt mulţi. Avem unul de ‘91 mai în vârstă care a jucat”,a afirmat Hagi, care a spus că se face multă muncă la Viitorul, dar că vede că sunt puţin apreciaţi.

El crede că formaţia sa se poate califica, învingând în Olanda sau realizând un scor de 3-3. “Avem şansa noastră şi mergem să o jucăm. Va fi un meci deschis şi acolo şi sper să fim şi mai bine pregătiţi până atunci şi să facem şi mai bine decât am făcut în seara asta, adică să câştigăm. Poate facem 3-3 cum am făcut la Craiova”, a spus Hagi zâmbind.

El a precizat că cel mai bun meci european făcut de Viitorul a fost cel cu Apoel de anul trecut.

Întrebat dacă Măţan, schimbat în timpul partidei cu Vitesse din cauza unei accidentări, va pleca la Craiova, Hagi a răspuns: “Are bani Craiova să-l plătească ? Să dea bani şi nu e nicio problemă. Îl invit pe Rotaru, dar trebuie să bage mâna în buzunar mult. Dacă Mitriţă e de trei milioane, Măţan cât o costa ?”, a mai spus Hagi.