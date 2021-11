Hagi, despre meciul cu Universitatea Craiova: Sperăm să fim productivi şi în atac/ Întâlnim o echipă în formă, care şi-a găsit echilibrul

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat că Farul Constanţa va întâlni duminică o echipă în formă, Universitatea Craiova, care şi-a găsit echilibrul, şi că speră ca formaţia constănţeană să fie productivă şi în atac.

Hagi a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, îşi doreşte ca jucătorii săi să strângă rândurile şi să facă un meci foarte bun contra Universităţii Craiova.

“Până mâine la meci să ne strângem rândurile şi să încercăm energia toată să o ducem spre a face un meci foarte bun şi a câştiga. Nu e de ajuns să faci un meci cum a fost ultimul acasă, unde am avut momente foarte bune, dar nu am făcut un meci complet şi de aceea probabil am pierdut şi am zis după meci lucrurile mai puţin bune pe care le-am făcut, nu am fost eficienţi în atac. Sperăm ca mâine să fim productivi şi în atac. Eu zic că am jucat de la egal la egal, am făcut un meci bun, ne-a lipsit doar golul şi în fotbal ca să câştigi trebuie să marchezi”, a afirmat Hagi, informează News.ro.

El a explicat că Farul întâlneşte o echipă în formă, care şi-a găsit echilibrul.

“Întâlnim o echipă puternică, o echipă în formă, care şi-a găsit echilibrul, care are opţiuni, atât în primul 11, cât şi banca foarte bună. Asta ne spune că trebuie să facem un meci 90 de minute complete, un meci foarte bun unde nu putem greşi pentru că ei sunt într-un moment foarte bun. Trebuie să ştim să atacăm, cât şi defensiv să ne apărăm bine, să facem un meci complet”, a transmis antrenorul Farului.

El a menţionat că în meciurile pierdute de formaţia sa în acest campionat problema a fost în atac.

“Am arătat în toate aceste meciuri că ne putem lupta cu orice adversar, cu orice echipă de la egal la egal, inclusiv cu campioana României, la ea am făcut un meci foarte bun, am avut ocazii un meci echilibrat. Am aratăt că ne putem lupta cu oricare, dar în anumite meciuri cred că minusul cel mai mare al nostru în momentul de faţă e acela în anumite jocuri nu am marcat goluri. Şi atunci colectiv echipa a suferit în acel aspect. În celălalt cred că stăm destul de bine, fără minge am făcut-o bine, avem puţine goluri, dar cred că în atac trebuia să facem mai multe în anumite meciuri şi cred că acum aveam mai multe puncte. Problema noastră e în atac. Nu în atac ca şi compartiment, ci a ataca. Când am făcut-o bine, am câştigat meciurile”, a mai declarat Hagi.

Meciul dintre Farul Constanţa şi Universitatea Craiova are loc duminică, de la ora 15.30, pe stadionul din Ovidiu.