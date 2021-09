Neagu (CSM Bucureşti): Va fi un debut greu, dar sper să ne întoarcem cu puncte din Danemarca

Jucătoarea echipei de handbal feminin CSM Bucureşti, Cristina Neagu, a declarat, joi, că formaţia sa va avea un debut greu în ediţia 2021-2022 a Ligii Campionilor, în deplasare cu Team Esbjerg, dar speră să se întoarcă totuşi cu puncte din Danemarca.

"Avem un debut foarte greu în deplasare în Liga Campionilor. Sigur că ne dorim să debutăm cu dreptul, însă trebuie să fim şi realişti că va fi un meci foarte dificil cu Esbjerg. Dar eu sper din tot sufletul să ne întoarcem cu puncte din Danemarca. Din păcate pe postul de extremă stângă nu avem decât o jucătoare foarte tânără (n.r. - după accidentarea olandezei Martine Smeets). Aşa că vom ataca acest meci fără o jucătoare cu experienţă pe acea poziţie. Ne aflăm într-un momentul destul de greu... este nevoie de timp, dar nu avem ce face. Timpul nu are răbdare cu noi, începe Liga Campionilor şi trebuie să debutăm cu o victorie", a spus ea.

Neagu a menţionat că a suferit o nouă accidentare după partidele din Cupa României şi nu este refăcută 100% din punct de vedere fizic, informează Agerpres.

"Din păcate după meciurile din Cupă eu am suferit din nou o accidentare şi nu am putut să mă antrenez săptămâna trecută. Am făcut doar un antrenament înainte de meciul de la Bistriţa. Sunt bine acum, dar nu pot să spun că sunt 100% din potenţial. Sper ca de acum încolo să nu mai am probleme fizice şi să mă pot antrena. Îmi doresc să îmi fac datoria cât mai bine, pentru mine o lucru important să îmi ajut echipa să câştige. Am mai spus şi o spun din nou că îmi doresc foarte mult să câştig Liga Campionilor cu o echipă românească. Însă dorinţa nu este îndeajuns, drumul e lung până acolo. În primul rând ne dorim să ne calificăm în Final4 pentru că nu am mai ajuns acolo de doi ani de zile. Iar odată ajunşi în Final4 vom încerca să ne luptăm pentru trofeu. După păcate, avem parte mereu de accidentări destul de grave la început de sezon şi nu reuşim să avem echipă completă ca să vedem exact care ne este nivelul în Liga Campionilor", a precizat ea.

Interul stânga nu ştie dacă CSM Bucureşti este printre favoritele la câştigarea trofeului Ligii Campionilor, dar consideră că formaţia sa este de luat în seamă.

"Foarte multe echipe s-au întărit, practic în Liga Campionilor nu mai există meciuri uşoare sau meciuri pe care poţi să le câştigi şi într-o zi mai proastă. Trebuie să dăm sută la sută la fiecare partidă pentru a obţine victorii. Va fi un sezon foarte greu, cu multe echipe care se vor lupta pentru cele patru locuri din Final4. Eu cred că CSM Bucureşti a avut o echipă bună în fiecare an şi este o formaţie care trebuie luată în seamă în Liga Campionilor. Cred că şi celelalte echipe ne consideră o formaţie periculoasă. Nu ştiu dacă suntem neapărat printre favorite, dar ne batem la Final4 şi cred că suntem de luat în seamă", a adăugat ea.

Întrebată dacă o cauză a evoluţiilor mai slabe din ultimele sezoane se explică prin schimbarea jucătoarelor în fiecare vară, Neagu a răspuns: "Asta trebuie să îi întrebaţi pe alţii. Sigur că ne-am dori să avem aceleaşi jucătoare cât mai mult timp pentru că aşa se leagă relaţiile de joc, aşa se obţine omogenitatea. Însă nu este un lucru care să depindă de mine".

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti întâlneşte, duminică, de la ora 15:00, în deplasare, formaţia daneză Team Esbjerg, într-o partidă contând pentru prima etapă a Grupei A a Ligii Campionilor.