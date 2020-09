Handbalista Cristina Laslo a semnat cu Minaur Baia Mare pentru două sezoane

Handbalista Cristina Laslo, anunţată în lotul Minaur Baia Mare încă din luna iunie, a semnat, marţi, contractul valabil pe două sezoane. După scandalul Corona Braşov, unde a evoluat, Laslo a beneficiat de îngheţarea a jumătate din suspendarea de 15 luni, astfel că a devenit eligibilă de joc, potrivit news.ro.

Cristina Laslo (24 de ani) este campioană mondială de tineret cu echipa României în 2014 (Muntenegru), când a făcut parte şi din echipa turneului final. A fost cel mai bun centru şi la CM de tineret din 2016 (Rusia), când echipa României a cucerit bronzul.

A debutat în oraşul natal, la CSŞ Viitorul Cluj-Napoca, apoi a jucat pentru Universitatea Cluj, iar între 2017-2019 a evoluat la Buducnost Podgorica, de unde s-a transferat la Corona Braşov.

La doar câteva luni, în noiembrie 2019, Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) a anunţat că trei handbaliste ale echipei Corona Braşov, între care şi Cristina Laslo, sunt suspectate de utilizarea unor proceduri interzise. Ele ar fi urmat o terapie cu laser intravenos, interzisă de regulamentul WADA. Ulterior, numărul sportivelor acuzate de folosirea acestei terapii, trimise de club la o clinică privată, s-a mărit la 17.

Săptămâna trecută, FR Handbal a emis un comunicat în care cita decizia ANAD privind îngheţarea sancţiunilor de suspendare a handbalistelor de la Corona Braşov.

Cristina Laslo are 48 de meciuri pentru echipa naţională de junioare, pentru care a marcat 207 goluri. La naţională de tineret are 31 de prezenţe (175 de goluri), în timp ce la echipa naţională de senioare are 35 de meciuri şi 28 de goluri marcate.

”Mă interesează performanţa, care mereu a existat la acest club. Minaur se bate mereu pentru rezultate. În al doilea rând, conducătorii acestui club m-au dorit încă de când eram la Cluj. În acest an au insistat cel mai mult şi am simţit că mă doresc să fiu aproape de ei, să fiu la această echipă”, a declarat Cristina Laslo după semnarea contractului cu Minaur Baia Mare.

Cu noua sa echipă, Laslo va juca şi în grupele EHF European League.