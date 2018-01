Horia Georgescu, fostul șef ANI, acuzații grave la adresa DNA: Cum ar fi fost inventat un prejudiciu de 80 de milioane de euro

Procesul lui Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), se apropie de un verdict în prima instanță. Georgescu lansează o serie de acuzații la adresa DNA, într-o postare de pagina de Facebook, în care susține că a fost arestat preventiv abuziv, iar procurorii au inventat prejudiciul de 80 de milioane de euro din dosar.

Fostul şef al ANI, Horia Georgescu, şi parlamentarii Theodor Nicolescu şi Marko Attila au fost trimişi în judecată, în aprilie 2015, în dosarul în care sunt acuzaţi de DNA că au aprobat despăgubiri pentru imobile supraevaluate la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP).

„Astăzi, după aproape trei ani, s-a finalizat prima fază a procesului penal în care am fost acuzat de DNA pentru abuz în serviciu, deoarece am votat rapoarte de evaluare supraevaluate, care nu respectau Standardele Internaționale de Evaluare, deși acestea fuseseră întocmite de experți autorizați. Prejudiciul comunicat mediatic și constatat de specialiști ai DNA în anul 2015 a fost estimat la 80 milioane euro. Am fost arestat preventiv timp de patru luni în mod abuziv și nejustificat.

Astăzi, 16 Ianuarie 2018, odată cu finalizarea cercetării judecătorești, suntem în fața următoarei situații de fapt:

- Comisia de experți numită și selectată exclusiv de către instanță, având cea mai înaltă calificare profesională recunoscută național și internațional, a constatat că nu există niciun prejudiciu, că prețul stabilit de experții evaluatori a fost unul corect și că metoda de evaluare folosită este conformă și pertinentă în raport cu Standardele Internaționale de Evaluare. Aceeași comisie de experți numită de instanță, verificând rapoartele întocmite de către specialiștii DNA prin care aceștia “găsiseră” un prejudiciu , a concluzionat că raportele sunt inacceptabile, cu credibilitate zero și că s-au folosit date eronate , inexacte și incomplete.

- Din dezbateri , declarații și înscrisuri ,a reieșit,fără echivoc, faptul ca nu aveam atribuții în a cenzura un raport de evaluare întocmit de un expert evaluator (singura persoană prevăzută de lege să stabilească valoarea unui bun) decât în situația în care funcționarii cu atribuții în fișa postului din cadrul ANRP semnalau nereguli. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată cât timp am fost membru al Comisiei.

- Niciunul din cei peste 40 de martori audiați nu a declarat că am încălcat vreo dispoziție legală sau ca am acționat cu interes pentru a favoriza persoane pe care nu le-am cunoscut niciodată.

- Experții numiți de instanță spun că nu există prejudiciu, probele dovedesc că am respectat legea. Aștept ca judecătorul să îmi facă dreptate.

- Am respectat legea și sper ca soluția ce urmează a fi pronunțată să fie în raport cu probele din dosar. Am rezerve pe care le-am exprimat public în legătura cu judecătorul care gestionează cauza. Voi folosi toate resursele și instrumentele legale, nu numai pentru a-mi demonstra nevinovăția , ci și pentru a arăta că ceea ce s-a întâmplat este rezultatul unui abuz și nu are legătura cu o conduită nelegală a subsemnatului în 12 ani de serviciu public”, scrie Horia Georgescu pe Facebook.

