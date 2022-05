Și-a îngropat familia în bani, înainte să moară: Charlie Watts, bateristul The Rolling Stones, ar fi lăsat familiei 30 milioane de lire sterline

Charlie Watts, bateristul The Rolling Stones, ar fi lăsat soției și fiicei sale o avere de 30 milioane de lire sterline. Charlie Watts a murit pe 24 august, la vârsta de 80 de ani. Legendarul toboșar s-a stins din viață în august 2021 la vârsta de 80 de ani și a lăsat moștenire 29,6 milioane de lire sterline soției sale Shirley și fiicei lor Seraphina, scrie Daily Mail. Potrivit The Sun, totalul nu include valoarea proprietății lui Charlie din Franța, despre care se crede că valorează milioane de euro în plus.

Documentele de succesiune din Marea Britanie, consultate de publicație, arată că cea mai mare parte din averea muzicianului va reveni soției sale, Shirley. Cu toate acestea, el a ordonat ca vehiculele sale - dintre care unele nu le-a condus niciodată - să fie împărțite conform dorințelor sale, care nu vor fi niciodată făcute publice. La moartea lui Shirley, averea va fi transmisă fiicei lor Seraphina, surorii lui Charlie, Linda Rootes, cumnatelor sale Jackie Fenwick și Jill Minder și cumnatului Stephen Shepherd.

Charlie trebuia să plece în turneu în SUA cu trupa anul trecut, în cadrul turneului "No Filter", însă nu a mai putut participa deoarece trebuia să se recupereze în urma unei intervenții chirurgicale de urgență. A fost primul membru cu vechime al trupei The Rolling Stones care a murit din cauza unei boli legate de vârstă.